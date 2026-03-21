Мужчины влюбляются быстрее: неожиданные открытия ученых развеяли популярные мифы

Новые выводы исследователей перевернули представление о мужской и женской любви.

Американский психолог Марк Треверс назвал два ключевых различия в том, как влюбляются мужчины и женщины.

Как отметил он в своей статье для Forbes, согласно растущему числу рецензируемых исследований, представления о том, какие женщины и мужчины в любви, - в значительной степени лишь мифы.

По словам Треверса, два недавних психологических исследования наконец-то предложили более точную и обнадеживающую картину того, как мужчины переживают романтическую любовь. Помимо опровержения устоявшихся стереотипов, эти результаты также дают гораздо более четкое представление о ключевых различиях в том, как влюбляются представители разных полов.

И вот какие два отличия он назвал:

Мужчины влюбляются быстрее, но женщины испытывают это чувство сильнее. К такому выводу пришли ученые, проведя знаменательное исследование 2025 года, результаты которого опубликовали в журнале "Биология половых различий". Одним из наиболее поразительных открытий исследователей стало то, что мужчины, как правило, влюблялись примерно на месяц раньше, чем женщины. Однако женщины чаще испытывали романтические чувства немного сильнее и чаще думали о своих любимых.

Любовь у женщин достигает пика в начале брака, в то время как у мужчин она остается более стабильной. Такой вывод сделали авторы исследования 2024 года, опубликованного в журнале Psychological Science. По их заключениям, в гетеросексуальных отношениях женщины более чем в два раза чаще, чем мужчины, признавались в любви, проводя время со своим партнером во время помолвки. За этим же следовало резкое снижение чувства у женщин в течение первых двух лет брака, после чего мужчины и женщины испытывали схожий уровень. В отличие от этого, у мужчин уровень любви снижался незначительно.

По мнению Треверса, все это указывает на существенные различия между полами в плане эмоциональных траекторий любви на протяжении жизненного цикла. В то время как женщины испытывают более резкий пик в начале отношений и более выраженный переход, мужчины демонстрируют более устойчивую, постепенную кривую.

Как констатировал психолог: в совокупности эти два исследования одновременно опровергают два противоположных мифа:

представление о том, что мужчины эмоционально недоступны и медленно влюбляются;

представление о том, что женщины более романтичны во всех отношениях.

"Ни одно из этих открытий не утверждает, что существует какой-то один способ любить, который по своей сути лучше. Все это говорит нам лишь о том, что понимание того, как любит ваш партнер - темп, интенсивность, развитие - является одним из самых щедрых даров, которые вы можете ему предложить", - отметил Треверс.

