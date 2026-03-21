Эти китайские знаки Зодиака исполнят все свои мечты в ближайшие дни

Главная магия периода кроется в действиях.

Составлен гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2026 года по восточному календарю. Три знака китайского Зодиака входят в период изобилия и процветания. Это время, когда щедрость играет особую роль: отдавая другим, вы словно открываете поток благ и для себя, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Помощь тем, кто в ней нуждается, усиливает ощущение достатка и притягивает новые возможности. Когда вы делитесь, вы не только поддерживаете других, но и подтверждаете себе, что у вас уже есть ресурс. Один из ключей этой недели – жить осознанно и замечать, куда вы направляете свою энергию.

Главная магия периода кроется в действиях. Это не просто время желаний – это момент, когда усилия начинают давать ощутимый результат. Всё, во что вы вкладывались, начинает приносить плоды.

Обезьяна

На этой неделе вам стоит обратить внимание на синий цвет – он усиливает приток удачи и помогает лучше слышать себя. Он напоминает о важности доверия к собственной интуиции, особенно в период быстрых перемен.

События будут подталкивать вас к активным решениям. Делайте ставку на то, что чувствуете правильным, даже если окружающие этого не замечают. Вы лучше всего проявляете себя, когда живёте "здесь и сейчас" и не боитесь нестандартных ходов.

Самый сильный день – 23 марта. В этот момент важно действовать независимо и не позволять чужим сомнениям заглушить внутренний голос. Поддержка близких, особенно тех, кто уже проходил через похожие трудности, поможет вам справиться со страхами и двигаться вперёд без ожидания идеальных условий.

Коза

Чтобы почувствовать приток изобилия, вам не нужно брать на себя больше – наоборот, важно освободить пространство. Уберите из жизни то, что отнимает время, но не приближает к целям.

Небольшая переоценка приоритетов поможет понять, от чего стоит отказаться. Это может касаться как дел, так и общения или привычек.

Лучший момент для этого – 24 марта, когда энергия дня способствует избавлению от лишнего. Спокойствие и ясность помогут вам принять правильные решения. Не спешите – подумайте о последствиях и при необходимости обсудите всё с тем, кому вы доверяете.

Тигр

Неделя начинается с внутренней уверенности и ощущения, что всё складывается в вашу пользу. Вам легче увидеть, какие направления окажутся наиболее перспективными.

Даже те ситуации, которые казались застопорившимися, начинают сдвигаться с места. Вопросы, связанные с документами или ожиданием, постепенно решаются, открывая дорогу вперёд.

23 марта становится для вас днём баланса: вы одновременно держите фокус на настоящем и успешно справляетесь с задачами. Важно не распыляться – выберите главное направление и двигайтесь в нём. Поддержка активных и решительных людей поможет ускорить результат.

Напомним, ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака вот-вот начнется "белая полоса".

Вас также могут заинтересовать новости: