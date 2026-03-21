Представительница Украины на 'Евровидении-2026' призналась, какое условие нарушила перед конкурсом

LELÉKA также рассказала, узнают ли её на улице.

Представительница Украины на "Евровидении-2026" певица LELÉKA призналась, что у нее есть запреты от команды перед выступлением на международном конкурсе.

Артистка призналась в интервью BLIK.ua, что уже нарушила одно условие.

"Я спускалась несколько раз в метро. Моя команда об этом не знает, мне это запретили делать. Но в метро я смотрела в пол. Такая закрытая, некоммуникативная поза, наверное, не позволила людям ко мне подходить. Не узнавали", - подчеркнула LELÉKA.

Исполнительница добавила, что после победы на национальном отборе до сих пор не понимает, узнают ли ее украинцы на улице.

"У меня много встреч. Я либо постоянно на зумах, либо в машине меня везут то туда, то сюда. У меня даже нет возможности выйти куда-нибудь и проверить, насколько я узнаваема или нет", - ответила исполнительница.

К слову, певица LELÉKA в мае будет представлять нашу страну на международной арене с песней под названием "Ridnym" в Вене. Под каким номером украинка будет выступать – пока неизвестно.

Напомним, ранее представительница Украины на "Евровидении-2026" презентовала новую версию конкурсной песни.

