Полиция задержала мужчину, застрелившего полицейского в Славянске

Злоумышленником оказался 50-летний житель Славянска, имевший судимость в прошлом.

Правоохранители Донецкой области задержали злоумышленника, который 19 марта расстрелял старшего участкового офицера полиции Олега Захаренко во время исполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

"Нападавшим оказался 50-летний ранее судимый житель Славянска", – говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 20 марта, оперативники получили информацию от местных жителей, которые заметили мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

В связи с этим, в ходе тщательного обследования территории возможного нахождения злоумышленника он был задержан.

"Предварительно установлено, что нападавший находился в СЗЧ. У него изъяты вещественные доказательства, в частности огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 348 (убийство сотрудника правоохранительного органа), ст. 262 (хищение, присвоение огнестрельного оружия), ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием).

В полиции отметили, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, 19 марта, около 11:30, подозрительный мужчина, к которому полицейские подошли, чтобы проверить документы, открыл огонь по полицейскому наряду. От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Известно, что от полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

