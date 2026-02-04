На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, - Politico

Есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть многообещающими.

Сегодня в Абу-Даби начинается очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине. И хотя общая перспектива для Украины остается не менее мрачной, однако, как пишет Politico, есть признаки того, что результаты переговоров на этой неделе могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: серьезно ли настроен российский лидер Владимир Путин на заключение мира.

Как отмечает издание, по словам некоторых украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.

"Раньше эти переговоры были как вырывание зубов без анестезии", – сказал американский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев. - "Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее".

Видео дня

Он также выразил осторожные надежды, что "есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной".

Бывший высокопоставленный украинский чиновник в комментарии изданию был менее оптимистичен, но даже он согласился с тем, что произошли изменения в настроении и тоне со стороны России за столом переговоров.

Описывая главу российской делегации, начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова, и офицера военной разведки Александра Зорина как практичных людей, он сказал, что ни один из них не склонен читать длинные лекции о "коренных причинах" конфликта – в отличие от Лаврова и Путина. "Российские разведчики работали профессионально, углубляясь в практические детали", – отметил он.

Чиновник предполагает, что это изменение может быть связано с тем, что Кремль считает, что Европа все серьезнее относится к общеконтинентальной обороне, наращивает производство оружия и пытается стать менее зависимой от США в вопросах общей безопасности:

"Мирное соглашение, окончание войны могут значительно ослабить этот импульс – европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей в необходимости жертв, которые потребуются для перехода к увеличению расходов на оборону".

В то же время, изменение тона России может быть еще одной попыткой отвлечь Трампа.

"Путин практически ничего не может показать в качестве результата огромных издержек войны. Принятие сейчас мирного урегулирования, в котором он не сможет заявить о явной "победе" России и русского народа, станет большой проблемой внутри страны", – заявил отставной австралийский генерал Мик Райан.

Мирные переговоры - что нужно знать

В частности, на этой неделе, 4-5 февраля, в Абу-Даби состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Также стало известно, что на переговорах Украины и РФ в Абу-Даби будет присутствовать спецпосланник президента США Стив Виткофф.

После переговоров, которые состоялись в ОАЭ 23-24 января, ведущие западные СМИ писали, что вопрос будущего Донбасса остается нерешенным. США готовы предоставить гарантии безопасности Украине только после подписания мирного соглашения с Россией. При этом в Соединенных Штатах отстаивают позицию, что Украина должна вывести войска из той части Донецкой области, которую российские захватчики не могут оккупировать силой.

Вас также могут заинтересовать новости: