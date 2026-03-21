Православный праздник сегодня в народе получил название Василий Теплый.

22 марта православные в Украине вспоминают преподобного Иоанна Лествичника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты связаны с днем, а также какой сегодня праздник церковный еще отмечают по старому стилю.

Какой православный праздник сегодня в Украине по новому стилю

22 марта (дата для 2026 года как в новом, так и старом церковном календаре) православные верующие в Украине чтят память преподобного Иоанна Лествичника - подвижника VI-VII веков и игумена одного из древнейших монастырей.

Иоанн родился в Константинополе и уже в 16 лет оставил мирскую жизнь, отправившись на Синайскую гору. Спустя несколько лет он принял монашество, а его духовным наставником почти два десятилетия был старец Мартирий.

Видео дня

После смерти наставника Иоанн удалился в пустыню, там провел около 40 лет в молитве, посте и уединении. За подвижническую жизнь он получил от Бога дар прозорливости и исцеления. К святому приходили люди из разных мест за исцелением и советом.

В 75 лет Иоанна выбрали игуменом Синайского монастыря - святой руководил там несколько лет. В этот период он написал свое главное произведение - "Лествицу", в котором описал путь духовного совершенствования через 30 ступеней добродетелей. Благодаря этому труду Иоанна и стали называть Лествичником. Завершив служение, он вновь удалился в пустыню, там и умер.

***

Кого почитают сегодня по новому церковному стилю: священномученика Василия, пресвитера Анкирского, мученицу Дросиду, дочку царя Траяна, преподобного Исаакия Далматского.

Церковный праздник сегодня согласно старому календарю

По юлианскому календарю в этот день чтят память сорока Севастийских мучеников - Сорок святых. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, какие запреты с ним связаны.

Традиции дня, чего нельзя делать сегодня

В православный праздник сегодня верующие молятся к святым дня - просят об исцелении от болезней, укреплении веры и душевного спокойствия. Обращаются в молитвах и к святому Василию Анкирскому, которого считают покровителем всех мужчин с именем Василий.

В народе день называют Василий Теплый - обычно в это время уже чувствуется, что пришла весна. По традиции сегодня принято готовить печенье в виде лестницы - "Лествицу" - с количеством ступенек, равным числу членов семьи. Считается, кто съест такую "лесенку", будет здоров весь год.

В православный праздник 22 марта не следует ругаться, сквернословить, сплетничать, хвастать, завидовать или отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность и отчаяние.

По народным приметам, в этот день не стоит подметать и выносить мусор из дома - это к потере денег. Рукоделие тоже лучше отложить: говорят, можно "зашить" счастье и удачу. Брать муку в долг 22 марта - и вовсе плохая примета: к печали и нужде.

Приметы 22 марта

Наблюдая за природой в этот день, можно предсказать погоду и урожай:

солнце на рассвете в красных кругах - к урожайному году;

мелкие синие облака на небе - будет тепло, но дождливо;

теплый день выдался - скоро прилетят скворцы;

кошки спят весь день - к похолоданию, а если воробьи купаются в лужах - будет тепло.

Говорят также, что если сегодня в доме распустился цветок - это добрый знак.

