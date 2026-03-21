Круг вопросов сужается: Уиткофф и Умеров сделали заявления о заключении мирного соглашения

Сегодня, 21 марта, во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий. Об этом сообщил специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети X.

По его словам, обсуждения были сосредоточены на сужении круга нерешенных вопросов и их решении, чтобы приблизиться к заключению всеобъемлющего мирного соглашения.

"В состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента Крис Керран. Мы приветствуем продолжение усилий, направленных на решение нерешенных вопросов, признавая их важность для общей глобальной стабильности, и благодарим Дональда Трампа за его неизменное лидерство в продвижении этих усилий", - добавил Уиткофф.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что вместе с Давидом Арахамией, Кириллом Будановым и Сергеем Кислицей провел встречу с американской стороной в рамках переговорного процесса.

"Продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам. По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодарим Соединенные Штаты за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса. Работу продолжим завтра", - написал он в своем Telegram.

Ранее издание BBC раскрыло причины, по которым переговоры по Украине остановились. Публично стороны объясняют это тем, что США заняты Ираном, но дело не только в этом.

Как оказалось, мирный процесс начал "выдыхаться" еще до начала войны с Ираном. По словам источников BBC, повестка дня и сам формат переговоров в их нынешнем виде вряд ли приведут к окончанию войны в Украине.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры с Украиной. Тогда он отмечал, что Россия не планирует участвовать в переговорах между Украиной и США, которые уже состоялись 21 марта в Соединенных Штатах.

"Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами. Эта пауза (в переговорах по Украине, - ред.) временная. Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры", - сказал Песков.

