Тегеран хочет взять под контроль главный энергетический коридор мира, – WSJ

Иран может недооценивать решимость Вашингтона и возможности Израиля.

Иранское руководство спустя три недели с начала конфликта демонстрирует уверенность в собственных силах и сигнализирует всему миру о готовности диктовать условия завершения войны. В Тегеране считают, что текущая ситуация позволяет добиться стратегических уступок от США и их союзников, включая расширение контроля над ключевыми энергетическими маршрутами Ближнего Востока, говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Иран может недооценивать решимость Вашингтона и возможности Израиля нанести серьёзный удар по военной инфраструктуре и руководству Исламской Республики.

В свою очередь США и Израиль дают противоречивые сигналы относительно продолжительности войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт может завершиться "гораздо быстрее, чем многие ожидают". В то же время президент США Дональд Трамп утверждает, что боевые действия могут закончиться "в ближайшее время", хотя Пентагон продолжает усиливать военное присутствие в регионе, перебрасывая дополнительные подразделения морской пехоты, говорится в публикации.

При этом окончание войны зависит не только от решений Вашингтона, пишет WSJ. Судя по заявлениям иранских властей, Тегеран не спешит прекращать боевые действия, считая, что затяжной конфликт играет ему на руку.

Несмотря на заявления США и Израиля об уничтожении ракетных пусковых установок и складов боеприпасов, Иран по-прежнему способен ежедневно запускать десятки баллистических ракет и беспилотников по целям на Ближнем Востоке. На этой неделе иранские удары нанесли катастрофический ущерб ключевым энергетическим объектам в Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, в то время как экспорт нефти из Ирана продолжал стремительно расти, говорится в публикации.

"Иранцы не готовы прекратить войну, потому что усвоили важный урок: они могут сравнительно легко и дешево причинить большой ущерб и вызвать серьезные потрясения. Теперь они хотят, чтобы этот урок усвоил и весь мир", – заявила Дина Эсфандиари, аналитик по Ирану и автор книги о внешней политике Ирана.

Одновременно Тегеран продолжает активно экспортировать нефть. Важную роль играет и контроль над Ормузским проливом – ключевым морским маршрутом, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью. Фактически судоходство, сообщает WSJ, в этом районе сейчас возможно только при согласовании с Ираном. На фоне напряжённости в регионе цены на нефть и газ растут, усиливая давление на мировую экономику и создавая дополнительные политические риски для Вашингтона.

Иранские власти дают понять, что готовы обсуждать прекращение огня только при выполнении ряда жёстких условий. Среди них – крупные компенсации со стороны США и их союзников, вывод американских войск из региона, а также изменение статуса Ормузского пролива.

По словам представителей иранского руководства, Тегеран намерен добиться нового режима судоходства, при котором проходящие через пролив суда должны будут платить сборы Ирану. Такой механизм фактически позволил бы стране контролировать транспортировку примерно трети мировых морских поставок нефти. В Тегеране считают, что это укрепит позиции страны в мировой энергетической системе и превратит её из объекта санкционного давления в одного из ключевых региональных игроков, говорится в материале WSJ.

В Вашингтоне подобные планы категорически отвергают. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для международного судоходства и при необходимости США готовы обеспечить это военной силой. Американские военные эксперты признают, что восстановление свободного прохода судов может оказаться сложной операцией. Современные беспилотники и мобильные противокорабельные ракеты значительно усложняют контроль над таким стратегическим водным путём.

Тем не менее аналитики считают, что при наличии воздушного превосходства и постоянного разведывательного наблюдения США способны постепенно нейтрализовать иранские системы вооружений и восстановить судоходство в течение нескольких недель.

Ситуация в Ормузском проливе

Отметим, иранская экономика более восьми лет находилась под международными санкциями, которые тормозили рост и разжигали инфляцию. Однако сейчас Иран столкнулся с настоящей войной и закрытие Ормузского пролива сказывается в том числе и на иранской экономике. Центральный банк страны уже испытывает колоссальные трудности с обеспечением ликвидности валютного рынка Ирана.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна разрешит проход по Ормузскому проливу кораблям, связанным с Японией. Это заявление прозвучало после консультаций между официальными лицами стран. Отмечается, что Япония в значительной степени зависит от Ближнего Востока в вопросах импорта нефти и война в Иране заставила страну начать использовать нефть из собственных резервов.

