Швейцария объявила об эмбарго на поставки оружия из США

Швейцарцы ссылаются на свой традиционный нейтралитет.

Швейцария объявила о приостановке поставок оружия в США, пока продолжается война против Ирана. Об этом сообщает Politico.

По словам швейцарских чиновников, они не будут подписывать никаких новых лицензий на экспорт военных материалов в страны, участвующие в конфликте, поскольку Швейцария придерживается военного нейтралитета.

Однако существующие лицензии на экспорт оружия в США могут продлеваться, пока они не имеют отношения "к войне на данный момент", говорят чиновники.

Видео дня

Также будет проверен экспорт товаров двойного назначения.

При этом правительственные чиновники похвастались тем, что Швейцария не выдавала лицензий на экспорт оружия Израилю или Ирану в течение "нескольких лет".

Как Швейцария блокировала поставки оружия Украине

В предыдущие годы Швейцария, следуя политике нейтралитета, блокировала поставки некоторых образцов оружия и боеприпасов в Украину, отказывая другим странам в реэкспорте военных материалов швейцарского производства.

Президент страны Ален Берсе в апреле 2023 года прямо заявил, что Швейцария не будет нарушать свои законы о нейтральном статусе ради поставок оружия Украине.

В частности, это касалось запросов из Германии. В апреле 2022 года Швейцария запретила реэкспорт боеприпасов для боевых машин пехоты Marder, мотивируя это сохранением нейтралитета. В ноябре 2022 года был отклонен запрос на передачу 12 400 снарядов калибра 35 мм для зенитных установок Gepard, поскольку, по словам швейцарских властей, "разрешение нарушило бы принцип равного отношения в законе о нейтралитете". Подобные отказы получали и другие страны.

В июне 2023 года парламент и Федеральный совет страны окончательно отказали в поставке Украине 96 списанных танков Leopard 1, поскольку такой шаг "противоречил бы Закону о военных материалах и повлек бы за собой корректировку политики нейтралитета".

