Даша Астафьева и Курган & Agregat выпустили украинскую версию песни 'Машина' для сбора на ВСУ

Среди тех, кто примет участие в сборе, разыграют стилизованный автомобиль.

Певица Даша Астафьева и группа Курган & Agregat представили украинскую версию песни "Машина". Трек был создан в рамках благотворительной инициативы в поддержку Сил обороны Украины в партнерстве с благотворительным фондом "Тихо".

Как известно, в рамках инициативы открыт сбор средств в размере 3 000 000 гривен для нужд 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ и других неотложных запросов украинских военных.

Для этого подготовили и специальный лот – стилизованный автомобиль Daewoo Lanos. Именно эту машину разыграют среди всех, кто присоединится к сбору.

Чтобы принять участие, нужно сделать пожертвование от 100 гривен. Розыгрыш автомобиля состоится после завершения сбора. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

В фонде "Тихо" пояснили, что идея заключалась в том, чтобы совместить популярную музыку, юмор и простую механику участия в сборе. Благодаря простой форме участия команда хочет привлечь к пожертвованиям людей, которые, возможно, реже участвуют в благотворительных кампаниях. Именно поэтому к инициативе пригласили артистов из разных аудиторий, а розыгрыш автомобиля с уникальным брендингом сделали дополнительным стимулом поддержать сбор.

