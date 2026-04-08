Вопрос нескольких десятилетий: эксперт оценил, когда Киев перейдет на новую систему отопления

Эксперт считает, что заменить столичные ТЭЦ в настоящее время невозможно.

Для перевода Киева с отопления от ТЭЦ на когенерационные установки потребуется 20-30 лет и колоссальные финансовые вливания. Такое мнение в эфире "Новости live" высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Есть отдельная история строительства ТЭЦ для обеспечения теплом большого города – например, Киева. Есть другая история, которая не состоялась. Не построили в советское время и за время независимости Украины децентрализованную систему отопления. На это нужно примерно 20-30 лет, чтобы полностью нормально сделать, нормально подключить", – отметил эксперт, добавив, что дискуссия о замене отопления от ТЭЦ бесперспективна.

Он убежден в необходимости восстановления столичных ТЭЦ, поскольку на создание альтернативы нет ни времени, ни возможности, ни оборудования.

Видео дня

"Надо ремонтировать. Будет аргумент: снова будут ракетные удары. Будут, но другого варианта нет", – заметил Корольчук.

Он добавил, что децентрализованную генерацию можно использовать в случае необходимости для питания объектов критической инфраструктуры, и выразил уверенность, что это будет сделано. При этом Корольчук отметил, что, теоретически, со временем, можно перевести все города Украины на отопление от когенерационных установок.

"Это можно сделать в масштабах государства, но это уже вопрос денег, специалистов и оборудования. Это очень долгая история", – подытожил эксперт.

Атаки РФ на энергетику Украины – последние новости

В феврале после массированного ракетного удара РФ Дарницкая ТЭЦ приостановила свою работу на неопределенный срок. Из-за этого без отопления временно остались более тысячи домов.

При этом заместитель министра развития общин Константин Ковальчук заявил, что ведомство ждет от владельцев Дарницкой ТЭЦ и столичных властей предложений по восстановлению разрушенной электростанции. При этом он не сказал, когда объект ориентировочно может возобновить свою работу

Глава Дарницкой РГА города Киева Максим Бахматов сообщил, что из-за вражеских атак на 80% уничтожена ТЭЦ-6. Он не исключил, что часть столицы снова останется без отопления следующей зимой.

