Заработает ли Дарницкая ТЭЦ к следующей зиме: в правительстве ответили, почему не начался ремонт

Министерство ожидает предложений от властей Киева.

Министерство развития общин и территорий ожидает от владельцев Дарницкой ТЭЦ и властей города Киева предложений по восстановлению разрушенной теплоэлектроцентрали. Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель министра Константин Ковальчук.

"Мы ждем от владельцев, от города предложения по восстановлению, готовы работать с международными партнерами для покрытия расходов на оборудование. Или, возможно, будет инициирована государственная помощь", - отметил заместитель министра.

Говоря о возможности восстановления ТЭЦ до начала отопительного сезона, заместитель министра сообщил, что ведомство ожидает завершения дефектации, то есть процесса технической оценки технического состояния оборудования ТЭЦ с целью выявления неисправностей, износа или повреждений.

"Мы готовы максимально содействовать и оборудованием, и ремонтными силами, и финансами помогать, но пока конкретной информации ждем от города", - отметил Ковальчук.

Он добавил, что, по данным ведомства, в Киеве есть резерв котельных и других альтернативных источников теплоснабжения, которые можно использовать для отопления. Заместитель министра добавил, что ожидает информацию об их количестве от городских властей.

"Это позволит уменьшить количество необходимого дополнительного оборудования (для теплоснабжения, – УНИАН)", – подытожил Ковальчук.

В результате российской атаки 3 февраля Дарницкая ТЭЦ прекратила работу, оставив часть киевлян без отопления.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется до трех лет и около 700 миллионов евро.

