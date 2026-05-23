Объявлены победители Каннского кинофестиваля: Гран-при получил россиянин

Главное кинособытие года в Европе так и не избавилось от привкуса "русского мира".

Во французских Каннах завершился 79-й международный кинофестиваль. Жюри под председательством Пак Чхан-ука объявило победителей, и главная награда – "Золотая пальмовая ветвь" – досталась румынскому режиссеру Кристиану Мунджиу за драму "Фьорд". Об этом стало известно из прямой трансляции с кинофестиваля.

Лента "Фьорд" рассказывает историю румынско-норвежской семьи, которая переезжает в отдаленную норвежскую деревню. После появления подозрений в жестоком обращении с детьми (следы побоев у дочери) семью втягивают в сложное расследование социальных служб. Фильм превращается в напряженную моральную и социальную драму о культурном конфликте, религиозных ценностях, бюрократии и пределах эмпатии. Критики хвалят сценарий, актерскую игру и остроту постановки.

"Гран-при" кинофестиваля получил фильм "Минотавр" российского режиссера Андрея Звягинцева, проживающего за пределами РФ. Это политический триллер в стиле нуар о высокопоставленном россиянине, чья жизнь рушится из-за измены и профессионального кризиса на фоне войны в Украине. Фильм также получил награду за лучший саундтрек.

Во время торжественной церемонии Звягинцев выступил с речью, в которой обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Есть еще один человек, к которому я хотел бы обратиться сегодня лично от своего имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, что гораздо более важные вопросы ему приходится сейчас решать, но я знаю, что в его окружении есть люди, которые знают, как передать ему эти слова. И вот эти слова: миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения мечтают только об одном: чтобы наконец прекратились многочисленные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Покончите уже с этой бойней. Весь мир ждет этого", – сказал режиссер.

Другие важные награды:

"Приз жюри" достался фильму "Мечтаемое приключение" Валески Гризебах.

"Лучшая режиссура": Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво с фильмом "Черный мяч" и Павел Павликовский с фильмом "Родина".

"Лучшая актриса": Вирджини Ефира и Тао Окамото за фильм "Неожиданно" режиссера Рюсуке Хамагути.

"Лучший актер": Эммануэль Маккья и Валентин Кампань за фильм "Трус" Лукаса Донта.

"Лучший сценарий": "Человек своего времени" Эммануэля Марра.

"Специальная премия": "Воскрешение" Би Хана.

Почетная "Пальмовая ветвь": Питер Джексон, Барбра Стрейзанд, Джон Траволта.

