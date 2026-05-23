Российский 'аналог F-35' внезапно исчез: как амбициозный проект Кремля потерпел фиаско

Россия разработала свой новый одномоторный стелс-истребитель 5-го поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") специально для того, чтобы конкурировать с американским самолетом Lockheed Martin F-35. Однако амбициозный план Кремля провалился, ведь на сегодняшний день Россия построила 0 боевых единиц Су-75, пишет 19FortyFive.

Когда-то широко разрекламированный российский самолет фактически исчез после своего яркого появления на мировой арене. По имеющимся данным, хотя Москва планировала создать дешевый самолет для массового производства и экспорта своим союзникам, реальность оказалась совсем другой. Россия известна своими хроническими бюджетными проблемами и трудностями с производством, что ранее четко показал ее нестабильный парк самолетов Су-57, отмечает аналитик издания.

По мнению автора, даже если бы РФ смогла наладить выпуск этих самолетов, ей понадобились бы годы для создания международной сети, способной сравниться с НАТО. Уже сейчас сотни американских F-35 разбросаны по более чем 18 странам, а к 2030 году в Европе их будет не менее 600 единиц. К тому же маловероятно, что Су-75 получит защищенный многонациональный канал передачи данных, подобный американской системе MADL.

Отдельный вопрос вызывает и сама "невидимость" российской новинки. Внешняя конфигурация – это лишь один элемент технологии стелс, как говорится в материале.

На данный момент нет никаких подтверждений, используются ли в Су-75 правильные материалы, поглощающие радиолокационные волны, и как именно сваривались швы фюзеляжа для уменьшения теплового и радиолокационного следа.

Заявленные технические характеристики самолета включают цифровую кабину, дальность полета 1500 миль, внутренний отсек вооружения и максимальную скорость Мах 1,8. Теоретически это могло бы сделать его быстрее F-35. Однако, как отмечается, Су-75 вряд ли сможет сравниться с уникальными датчиками американского истребителя, который в военных играх доказал способность видеть и уничтожать врага с расстояния, где его самого невозможно обнаружить.

Другое оружие России

Ранее УНИАН писал, что Россия впервые показала новый управляемый боеприпас с дальностью более 100 км. Речь идет о "КУБ-10МЭ" от "Калашникова". Ключевые отличия, о которых сообщают, – наличие оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, а также более высокий уровень защиты от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

