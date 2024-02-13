Из 50 танкеров, на которые наложили санкции с 10 октября, 21 не загружались.

Большая часть огромного флота танкеров, которые Россия использует для доставки своей нефти, останавливается под давлением санкций США. Это свидетельствует о том, что более жесткие меры западных регуляторов могут начинать оказывать ощутимое влияние на Москву, сообщает агентство Bloomberg.

Из 50 танкеров, на которые наложили санкции с 10 октября, 21 не загружали груз, согласно данным Bloomberg.

"18 судов загрузили груз. Из них девять были шаттлами, а остальные девять собирали грузы в обычном режиме после того, как были добавлены в список... Остается 31 судно. Из них семь даже до санкций простаивали, а три, возможно, вскоре загрузятся. Остается 21, который не загружал груз после наложения санкций", – пишет агентство.

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По данным Международного энергетического агентства, это привело к резкому росту стоимости фрахта и снижению цен на российскую нефть.

Санкции против России

В четверг, 8 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. Ограничения касаются судов, нарушающих лимит цен на российскую нефть.

10 февраля российский нефтяной танкер совершил почти мгновенный разворот у берегов Португалии после того, как попал под санкции США. Полностью принадлежащее РФ Судно NS Leader направлялось в порт Приморск на Балтийском море, когда 8 февраля были введены санкции.

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