Получив право свободного выбора поставщика электроэнергии более двух лет назад бизнес до сих пор с опаской относится к формулировке "свободные цены". Почему возникают мифы вокруг свободных цен и так ли они страшны на самом деле?

Выбор из одного поставщика-монополиста, неповоротливость и медлительность в урегулировании возникающих вопросов, отсутствие даже малейшего намека на сервис – таким рынок электроэнергии предыдущего образца помнят многие бизнесмены. Как говорится, нет выбора – нет проблемы.

Рынок для бизнеса сегодня – это около 800 поставщиков, разделенных на два лагеря. С одной стороны, это поставщики универсальной услуги (ПУУ), в основном это выделенный из бывших облэнерго бизнес поставки. С другой стороны – поставщики по свободным ценам.

И в этом одна из основных проблем – на сегодняшний день правила игры для этих двух категорий поставщиков разные, что дезориентирует потребителей.

Миф 1

Свободные цены – это дороже, чем регулируемые

Потребители, которые до сих пор предпочитают пользоваться универсальной услугой (речь о среднем и малом бизнесе, и бюджетных организациях), иногда считают, что регулируемая цена – это более безопасно и стабильно. И мало кто хочет копать глубже.

Цена на услуги ПУУ определяется по формуле, и нюанс в том, что эта формула учитывает цену на электроэнергию на рынке за период трехмесячной давности. А за три месяцацена могла как заметно снизится, так и заметно вырасти.

Потребители, которые немного вникли в эти нюансы, погнались за ситуативной выгодой, меняя поставщика по несколько раз за полгода – то уходя с универсальной услуги, то возвращаясь на нее. В горизонте года заметной экономии у них не получилось достичь.

Миф 2

Свободные цены – это хаос и непредсказуемость

Сама формулировка "свободные цены" почему-то ассоциируется у многих с резкими скачками цены по непонятным причинам и в с непрогнозируемыми последствиями.

Однако, по факту ничего ужасного не происходит. Поставщики предлагают клиентам разные варианты на выбор, давая возможность для каждого обезопасить себя от непредсказуемости в удобной ему форме.

Во-первых, это разные варианты оплаты – предоплата, подекадная оплата и постоплата (в первом случае это практически всегда экономия 15-30%).

Во-вторых, на украинском рынке все чаще появляются предложения купить электроэнергию по фиксированной цене на период от квартала до полугода. То есть, риски, связанные с колебанием цен, поставщик берет на себя.

Миф 3

В свободные цены поставщики закладывают свои сверхприбыли

По факту 60% той суммы, что платит потребитель – этостоимость ресурса, закупленного на рынке по двусторонним договорам или на спотовых рынках. Вторую по удельному весу часть составляют тарифы природных монополистов на транспортировку и распределение. Они регулируются государством, и информация о них общедоступна.

А теперь и по цене на электроэнергию тоже. На днях Украинская энергетическая биржа начала публикацию месячного индекса цен электроэнергии базовой нагрузки в ОЭС Украины на следующий месяц. Новый ценовой индекс формируется на основе всех двусторонних договоров, заключенных по результатам торгов на бирже. Тогда как до этого индикативом был "рынок на сутки вперед", где колебания цены достигали 30%.

Поэтому, несложно посчитать маржу поставщика, отминусовав находящиеся в открытом доступе цифры от своих итоговых расходов на электроэнергию. Сверхприбылей вы там не увидите, поверьте! Или проверьте.

Василий Гончарук, руководитель проекта "Электроэнергия" ООО "ЙЕ Энергия"