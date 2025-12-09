РФ обжаловала решение в государственном Апелляционном суде Гааги, рассмотрение дела продолжается.

Окружной суд Амстердама по требованию энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова арестовал активы подконтрольного "Газпрому" оператора газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что по требованию ДТЭК Постоянная палата третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года обязала Россию выплатить ДТЭК компенсацию за крымские активы в размере 208 млн долларов.

РФ обжаловала решение в государственном Апелляционном суде Гааги, рассмотрение дела продолжается.

В сообщении отмечается, что в июле этого года по заявлению ДТЭК Окружной суд Амстердама наложил охранный арест на активы South Stream Transport на счетах в ABN Amro Bank в обеспечение ее требований к России по решению гаагского арбитража.

Ранее Гаагский суд наложил арест на акции нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee, 50% которой принадлежит "Газпрому, по иску группы ДТЭК о компенсации убытков в результате незаконной оккупации Крыма.