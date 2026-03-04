Путин рассматривает возможность прекратить поставки газа в Европу

По словам Путина, России, возможно, стоит пойти на другие рынки.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что собирается поручить правительству РФ рассмотреть прекращение поставок газа на европейский рынок. Его слова цитируют росСМИ.

"Возможно, нам выгоднее сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Пойти на открывающиеся рынки и там закрепиться?" - сказал Путин после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Глава Кремля заверил, что в таких намерениях якобы "нет никакой политической подоплеки".

"Они (европейские страны - УНИАН) через месяц планируют ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год хотят ввести дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки", - добавил Путин.

По словам российского диктатора, это не решение, а его мысли. Тем не менее, он заявил, что намерен поручить правительству РФ проработать этот вопрос вместе с российскими компаниями.

Война в Иране ставит под угрозу отказ Европы от российского газа

Ранее Reuters писало, что цены на европейский газ на этой неделе выросли на 75% на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. В агентстве считают, что эта ситуация может вновь активизировать в Евросоюзе дебаты о запрете импорта российского газа.

Журналисты напомнили, что Катар, крупный экспортер сжиженного природного газа (СПГ), 2 марта остановил производство. Норвегия, являющаяся крупнейшим производителем газа в Европе, удовлетворяет всего около 30% спроса.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что Тегеран обстреляет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив на южном конце Персидского залива. Этот маршрут используют танкеры из Катара, который обеспечивает около 20% мировых поставок СПГ.

