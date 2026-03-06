Украина вернула инкассаторов, задержанных в Венгрии, – Сибига

Министр сообщил, что они уже пересекли границу Украины.

Украинской стороне удалось обеспечить освобождение семи граждан, ранее задержанных в Будапеште. Об этом на своей странице в X сообщил глава МИД Андрей Сибига.

"Я уже сообщил президенту, что нам удалось обеспечить освобождение семи граждан Украины, которых удерживали в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь. Я благодарю нашу команду в МИД и посольстве Украины в Венгрии, а также наши правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться их освобождения", – написал Сибига.

Задержание украинцев в Венгрии: что известно

Напомним, ранее венгерская сторона сама заявляла о планах выслать задержанных украинцев. Отмечалось, что в Венгрии их задержали на двух автомобилях, в которых перевозили в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Между тем в Украине открыли уголовное производство в связи с похищением семи работников. Отмечается, что расследование будет проводиться по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

