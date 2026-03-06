Пекин не считает смену режима в Иране худшим сценарием, - The Times

Если Иран ожидал, что Китай, крупнейший покупатель его нефти и давний дипломатический союзник, примет решительные меры в его пользу, то он был разочарован.

В фотографической коллекции президента Китая Си Цзиньпина есть один сувенир, который Иран редко дарит даже мировым лидерам, а тем более лидерам "сатанинского Запада", сообщает The Times.

Издание отмечает, что на официальной фотографии 2016 года верховный руководитель крупнейшего официально атеистического государства мира Си Цзиньпин радостно улыбается аятолле Али Хаменеи, верховному лидеру Исламской Республики.

В статье добавляется, что только ближайшие союзники имели право на встречу с Хаменеи. Поэтому неудивительно, что Цзиньпин выразил соболезнования.

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является грубым нарушением суверенитета и безопасности Ирана. Китай решительно выступает против этого и осуждает это", - указано в заявлении министерства иностранных дел Китая.

По мнению издания, Китай полностью осознает способность Америки применять силу. Однако, когда она это делает, аппарат Коммунистической партии все равно притворяется удивленным.

Как указывается в публикации, первая реакция Китая на последний пример американской политики "шока и трепета", после нанесения ударов, но до подтверждения смерти верховного лидера, была "глубокая обеспокоенность".

Известный комментатор Зичен Ван из Центра Китая и глобализации в Пекине высказал мнение, что это было так, как будто возмущение партии было сформулировано в Брюсселе.

"Суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана должны уважаться", – указывалось в первом заявлении, хотя это явно не было так.

Издание предполагает, что если Иран ожидал, что Китай, крупнейший покупатель его нефти и давний дипломатический союзник, примет решительные меры в его пользу, то он был разочарован.

Во-первых, Китай не может сделать многого, кроме военного вмешательства, но на него страна не имеет ни желания, ни средств, учитывая удаленность от своих берегов.

"Это ярко напоминает о превосходстве США над Китаем в сфере жесткой силы", – говорится в статье.

Добавляется, что попытки осудить эту операцию в Организации Объединенных Наций бессмысленны, поскольку США имеют право вето в Совете Безопасности, как и Россия и Китай. Они воспользовались своим правом, чтобы предотвратить решительное осуждение бывшего союзника Ирана, Башара аль-Асада из Сирии, прежде чем он был свергнут.

"В ответе на нападение на Иран нет ни глубокого шока, ни сильного осуждения", – отметил в регулярном бюллетене министр иностранных дел Китая Ван И.

Издание подчеркивает, что убийство главы государства – которое когда-то считалось красной чертой в международных отношениях – было единственным актом, заслуживающим официального "осуждения".

Примечательно, что Китай покупает иранскую нефть, на которую наложены санкции, со значительной скидкой. В то же время он продолжает налаживать более тесные общие связи с более покладистыми иранскими конкурентами, такими как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются давними союзниками США.

"Со времени бомбардировки Ирана США и Израилем в июне прошлого года Китай сосредоточился больше на Америке, своем геополитическом конкуренте, чем на Иране, будущее которого будет неопределенным как при этом режиме, так и при его преемнике", – отмечает издание.

В статье говорится, что Китай получает дипломатическую выгоду от того, что мир считает Америку неконтролируемым тираном. Он только несет финансовые потери от цены на нефть, но находится в одинаковом положении со всеми остальными.

"В конце концов, Пекин не считает смену режима в Иране худшим сценарием. Китай готов сотрудничать с любым руководством, которое появится после ударов, если оно будет защищать поставки нефти и отдавать приоритет общим экономическим интересам", - написал на этой неделе в журнале Foreign Affairs Юн Сун, директор китайской программы в американском аналитическом центре Stimson Centre.

Однако, как считает издание, отношения с Белым домом не подлежат обсуждению, тогда как президент США Дональд Трамп будет на посту до января 2029 года. Он должен посетить Пекин в конце этого месяца, а Цзиньпин, который считает, что Китай по крайней мере выжил и, возможно, перехитрил тарифные войны Трампа, заинтересован в сохранении равновесия в отношениях.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подсчитали, что первые 100 часов военной операции США против Ирана обошлись бюджету Америки примерно в 3,72 миллиарда долларов. По оценкам экспертов, средние расходы составили около 891,4 миллиона долларов в сутки. Добавляется, что за первые 100 часов операции американские военные применили бомбы и ракеты общей стоимостью примерно 3,1 миллиарда долларов. При этом значительная часть расходов не входила в первоначальные планы, поэтому Министерству обороны США может понадобиться дополнительное финансирование.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что у США не будет никакого соглашения с Ираном, кроме безусловной его капитуляции. Трамп отметил, что целью США и союзников является сделать Иран "экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде". Глава Белого дома считает, что у Ирана будет большое будущее, но после капитуляции в стране должны выбрать нового лидера. В таком случае, по словам президента США, его страна, союзники и партнеры готовы "неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти".

