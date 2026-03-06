При помощи специализированных инструментов установлено, что видео генерируется искусственным интеллекотом.

С начала марта в сети распространяются видеоролики, в которых изображены плачущие американские "солдаты". Обращаясь к американцам, они говорят о том, что война в Иране не стоит жизней американских солдат.

Как пишет Konkret24, на одном из таких видео "солдат" стоит среди обломков разрушенного здания и плачет. На другом видео - на взлетной полосе, позади него заносят на борт самолета погибшего военного. Герой ролика говорит: "Сегодня его день рождения. Он выбрал свою родину вместо праздника. Он отдал свою жизнь с честью. Герои никогда не умирают". На другом видео солдат, плачущий среди руин, держит якобы разбитый телефон своего коллеги и кричит в камеру: "Почему, американцы?!".

Видеоролики появляются на многочисленных аккаунтах на разных языках и набирают миллионы просмотров. Люди, которые ими делятся, пишут: "Теперь, когда Иран убивает американских солдат, эти солдаты выкладывают видео со слезами. Теперь они проклинают свое правительство. Почему вы не скажете "нет", когда вас посылают убивать в другие страны?".

"Судя по количеству публикаций этих материалов, это, по-видимому, масштабная дезинформационная кампания, направленная против США. С одной стороны, этот нарратив призван убедить американцев в том, что они не так сильны в иранском конфликте, что они несут потери и морально слабы. С другой стороны, публикации на английском языке, вероятно, предназначены для того, чтобы донести информацию до американской общественности и "повысить осведомленность" о том, что их граждане гибнут в боях на Ближнем Востоке", - говорится в статье.

Проверка материалов

Ролики с плачущими американскими "солдатами" сделаны качественно, там нет очевидных ошибок в картинке или звуке. Но, указывают авторы статьи, анализ роликов, сделанный с помощью инструмента от Hive, показывает, что вероятность создания таких материалов при помощи ИИ достигает 94,6 процента. Они были сделан с помощью программы Sora2, которая позволяет создавать реалистичные видеоролики с использованием ИИ.

"В подобных конфликтах, которые продолжаются на Ближнем Востоке, участвует множество сторон и существует множество фронтов дезинформации. Последние не обязательно должны совпадать с участниками боевых действий. Поскольку в нападении участвуют американские войска, неудивительно, что дезинформационные каналы, нацеленные на Соединенные Штаты, ведут там свою борьбу", - считают авторы.

Потери армии США после начала боевых действий в Иране

В первые дни после нападения американских и израильских сил на Иран 28 февраля 2026 года уже было известно, что американские солдаты оказались среди жертв боевых действий. Центральное командование США (CENTCOM) 1 марта сообщило что в ходе военных операций против Ирана погибли три солдата и пятеро получили серьезные ранения. 2 марта CENTCOM сообщило, что число погибших солдат в ходе операции "Эпическая ярость" возросло до шести.

Потери американских истребителей

Как писал УНИАН, во время эскалации на Ближнем Востоке США потеряли три истребителя F-15. Их по ошибке сбил пилот из Кувейта во время отражения воздушной атаки Ирана. Пилоты благополучно катапультировались.

