Эксперт по вопросам ядерной энергетики считает, что воды в охлаждающем пруду возле ЗАЭС хватит на несколько месяцев работы.

Россияне могли украсть из Запорожской АЭС насосные мобильные станции, которые позволят поддерживать уровень воды в пруду, охлаждающем ядерные реакторы после опустошения Каховского водохранилища из-за подрыва.

Об этом сказала эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная на пресс-конференции. Она сообщила, что с сентября пять из шести энергоблоков ЗАЭС находятся в холодной остановке и один в горячей остановке.

За 8 месяцев реакторы остыли и сейчас нужны меньшие объемы воды, чем когда они работают на мощности.

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"Да, рядом с ЗАЭС есть пруд-охладитель, он около 8 квадратных километров. Над уровнем моря 16,6 метров. Объем достаточный для работы в таком режиме всех энергоблоков как сейчас на несколько месяцев. Кроме того, есть мобильные насосные станции, которые были приобретены на площадке ЗАЭС после аварии на Фукусиме. Мобильные дизель-генераторы", - пояснила она.

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что наполнить бассейн охлаждения ЗАЭС благодаря мобильным насосным станциям возможно только если они не были украдены захватчиками.

"То есть если охлаждающий пруд будет терять воду из-за выпаривания или технологических потерь, то можно пополнять пруд этими мобильными установками. При одном условии: если они не украдены. Мои источники из персонала на ЗАЭС пишут что ночью "Камазы" выходят из промышленной площадки", - сказала она.

Кошарная, ссылаясь на свои источники на оккупированной станции добавила, что россияне разворовывают и вывозят оборудование со станции.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Это привело к масштабному неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища.

Это создает дополнительную угрозу для временно оккупированной Запорожской АЭС, осуществляющей охлаждение ядерных реакторов в бассейне, который наполняется из Каховского водохранилища.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сказал УНИАН, что воды в охлаждающих бассейнах хватит на 4-5 недель. Он добавил, что россияне скорее всего взорвали генерирующую часть Каховской ГЭС и водоканалы, но фундамент дамбы устоял, что смягчает результаты наводнения.

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