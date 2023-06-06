Технической угрозы для ЗАЭС прямо сейчас нет.

Технической угрозы для ЗАЭС прямо сейчас нет, воды в охлаждающих бассейнах будет достаточно на 4-5 недель.

Об этом в комментариях корреспонденту УНИАН рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Технически, прямо сейчас, большой угрозы для ЗАЭС нет, охлаждающие бассейны сейчас полны, даже чуть выше нормы заполнены прямо сейчас. По меньшей мере на 4-5 недель охлаждение ЗАЭС будет работать достаточно штатно", - рассказал он.

По его словам, по доступной информации оккупанты взорвали генерирующую часть станции и водоканалы, но фундамент дамбы устоял, что смягчает результаты наводнения.

"Ждем, пока вода упадет. На 11-12 час будет пик уровня воды и к завтрашнему утру-обеду ее уровень спадет и станет понятно на каком уровне она установится. Тогда можно будет думать, как возобновить поставки воды в охлаждающие бассейны и каким образом наладить подачу воды в Никополе, Кривом Роге и многих других городах", - добавил Харченко.

Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о подрыв дамбы Каховской ГЭС. По видеозаписям в интернете можно сделать вывод, что дамба получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. Это привело к подтоплению населенных пунктов вниз по Днепру, включая Херсон.

В Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического около 11 часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал взрыв дамбы Каховской ГЭС экологической трагедией.

По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

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