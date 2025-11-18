Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потерям в экономике, - Укркокс

В "Укркоксе" подчеркнули, что предприятия ассоциации находятся в критически сложных условиях из-за боевых действий и разрушения инфраструктуры.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, которое инициирует Укрэнерго, приведет к дополнительным потерям коксохимической промышленности на уровне 1,1 млрд грн и будет иметь крайне негативные последствия для отрасли. Об этом говорится в официальном обращении ассоциации "Укркокс" в адрес Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ).

"Учитывая войну, энергетический и логистический кризисы и сложную для отрасли конъюнктуру рынка, повышение тарифа на передачу электроэнергии будет иметь крайне негативные последствия для промышленности. Также обращаем ваше внимание на критическое состояние металлургического комплекса, который является основным потребителем коксохимической продукции: сейчас ГМК находится в глубоком экономическом кризисе, и не сможет оплачивать увеличенные расходы на нашу продукцию", - отметили в ассоциации.

В письме подчеркивается, что сами коксохимические предприятия не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие расходы на все ресурсы: повышение тарифа повлечет за собой сокращение объемов производства и серьезные экономические проблемы в отрасли.

В то же время, анализ расчетов, которые подало Укрэнерго, показывает, что предприятие имеет ресурс для оптимизации расходов, что поможет удержать тарифы от роста, отмечают в "Укркоксе".

"Включение в тариф 3,8 млрд грн на погашение тела кредитов Укрэнерго выглядит экономически необоснованным, особенно в условиях войны. Такой подход существенно повышает расходы промышленных предприятий и ухудшает их конкурентоспособность. В условиях военных и социально-экономических вызовов целесообразно рассмотреть возможность временной реструктуризации долговых обязательств, и ограничиться выплатой процентов", - отметили в ассоциации.

В "Укркоксе" подчеркнули, что предприятия ассоциации находятся в критически сложных условиях из-за боевых действий и разрушения инфраструктуры.

"Дополнительная тарифная нагрузка - это риск остановки производства и серьезных социально-экономических последствий. Учитывая отсутствие объективных оснований для повышения тарифа на передачу электроэнергии, имеющиеся возможности оптимизации расходов и риски неконтролируемого роста тарифов, Укркокс обращается к НКРЭКУ с просьбой не повышать тариф на передачу электроэнергии", - резюмировали в Ассоциации.

Ранее в Международной торгово-промышленной палате ICC Ukraine также заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, является необоснованным и будет иметь серьезные последствия для украинской экономики. Зато "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт*ч.