РФ ударила бомбами по пригороду Сум: пострадал ребенок, люди остались без света и газа

В больницу госпитализировали семилетнего мальчика.

Российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате атаки есть пострадавшие, а также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

По состоянию на 21:52 17 января глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщал, что в городе затруднено электроснабжение.

"Медицинские и другие объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме или с использованием резервных решений. Из-за нестабильного напряжения фиксируются осложнения в работе систем водоснабжения. Принимаются необходимые меры для стабилизации работы сетей", – информировал он.

Впоследствии чиновник сообщил, что ориентировочно повреждено 15 домохозяйств. Есть повреждения стен в двух зданиях, в остальных домах выбиты окна. Также зафиксированы повреждения коммуникационных сетей.

"Определенное количество абонентов – без газа и электроснабжения. Продолжаются восстановительные работы", – заявил Кривошеенко.

Глава ГВА также сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека. Среди них – 7-летний мальчик.

"Госпитализированы в стационар 7-летний мальчик и 76-летняя женщина. Две женщины: 66 и 77 лет получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации", – добавил он.

Атаки РФ по Украине

17 января под обстрелами российских оккупантов находилась и Запорожская область. В результате атаки город Вольнянск был обесточен. Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.

В Харькове под ударом оказался объект критической инфраструктуры в Индустриальном районе. Как рассказал мэр города Игорь Терехов, враг нанес серьезные удары по системе, которая держит Харьков в тепле и со светом.

