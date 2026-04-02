Альтернатива Ормузскому проливу: Саудовская Аравия запустила новый железнодорожный маршрут

Новый коридор снижает зависимость от автомобильных перевозок на большие расстояния.

Саудовская Аравия запустила новый железнодорожный коридор для грузовых перевозок в качестве альтернативы Ормузскому проливу на фоне сбоев в морских перевозках и геополитической напряженности.

Как пишет издание Club Feroviar, новый коридор соединяет порты Персидского залива – в частности, Даммам, промышленный порт короля Фахда и коммерческий порт Джубайль – с пограничным пунктом Аль-Хадита на границе с Иорданией. Таким образом, железнодорожная инфраструктура обеспечивает прямую связь между Восточной провинцией Саудовской Аравии и северными рынками региона, способствуя более быстрым и стабильным торговым потокам.

Благодаря этому маршруту Саудовская Аравия предлагает альтернативу Ормузскому проливу для перевозки грузов, обеспечивая прямой железнодорожный доступ к Иордании, а следовательно – к порту Акаба на Красном море, а также к другим рынкам региона. Коридор работает в двустороннем режиме, обеспечивая как экспорт, так и импорт товаров по одному интегрированному сухопутному маршруту.

Длина новой линии превышает 1 700 км, и она способна сократить время транзита вдвое по сравнению с автомобильными перевозками. При этом поезда могут перевозить значительные объемы – более 400 контейнеров в составе, что повышает логистическую мощность и эффективность торговых потоков в регионе.

Представители Саудовской железной дороги (SAR) отмечают, что проект не только диверсифицирует транспортные маршруты, но и укрепляет связи между морскими портами и сухопутными пунктами пропуска. Кроме того, новый коридор снижает зависимость от автомобильных перевозок на большие расстояния и оптимизирует использование имеющейся инфраструктуры.

Блокада Ормузского пролива – последние новости

Великобритания инициировала масштабные международные переговоры по разблокированию Ормузского пролива. 2 апреля почти три десятка стран проведут виртуальную встречу, чтобы согласовать дипломатические и политические шаги для восстановления свободы судоходства. Однако США не принимают участия во встрече. Президент Дональд Трамп заявил, что безопасность пролива "не является задачей Америки".

Ранее американский лидер пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить Европу присоединиться к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

