Умер актер Эрик Дэйн, известный по сериалам 'Анатомия страсти' и 'Эйфория'

Американский актер Эрик Дейн, наиболее известный по ролям в сериалах "Анатомия страсти" (Grey's Anatomy) и "Эйфория", скончался 19 февраля в возрасте 53 лет, пишет Variety.

У Эрика Дейна в 2025 году диагностировали боковой амиотрофический склероз, известный как болезнь Лу Герига. Это неизлечимое заболевание, поражающее нервную систему.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Эрик Дейн скончался в четверг днем ​​после мужественной борьбы с БАС", - говорится в заявлении семьи.

Отмечается, что последние дни он провел в окружении друзей, жены и дочерей.

Карьера Эрика Дэйна длилась более трех десятилетий. Мировую известность ему принесла роль доктора Марка Слоана в сериале "Анатомия страсти". В 2005 году он впервые появился в этой роли в одном из эпизодов ​​2-го сезона и настолько хорошо был принят зрителями, что стал постоянным персонажем в следующем сезоне и оставался им до тех пор, пока его не вывели из сериала в 8-м сезоне. Он также появлялся в двух эпизодах 9-го сезона и вернулся к этому персонажу еще раз, 19 лет спустя, в эпизоде ​​17-го сезона "Дыши".

В 2019 году он начал играть роль главы семьи Кэла Джейкобса в популярном подростковом сериале HBO "Эйфория".

Также прошлой осенью он сыграл в сериале "Блестящие умы" (Brilliant Minds), где сыграл роль пожарного, у которого диагностировали БАС, фактически перенеся собственную трагедию на экран.

