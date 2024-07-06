Из-за обязательства импортировать 80% электроэнергии украинские предприятия столкнулись с рядом проблем, основными из которых являются повышение себестоимости продукции и потеря конкурентоспособности. Эти проблемы станут критическими и вызовут остановки предприятий, если планка в 80% не будет снижена. Об этом рассказал директор "Днепроспецсталь - Энерго" Василий Гончарук на во время рабочего совещания, которое организовала Федерация работодателей Украины.

"Повышение объемов импорта до 80% стало для нас холодным душем. Если представить, что мы у врача на осмотре, и нас спрашивают, что мы чувствуем, то мы жалуемся на боль. Первая боль - это существенное подорожание энергоресурса, который влечет за собой подорожание продукции, которую мы экспортируем. Это приводит ко второй нашей боли - это снижение нашей конкурентности на внешних рынках, которое не дает нам возможности привлекать средства, реинвестировать и как-то выживать в нынешних сложных условиях", - говорит Гончарук.

В то же время он подчеркнул: если предприятие будет вынуждено снижать объемы производства, то пострадают работники, которые сейчас имеют работу и платят налоги.

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"Ключевая наша боль - это переживания за людей. У нас сейчас трудоустроено в группе компаний около 9 тысяч работников. Из этих 9 тысяч примерно 30% - это активы в Никополе. Это боевая территория, ежедневные прилеты и угрозы для жизни. Остановка предприятий приведет к тому, что эти 3 тысячи человек не смогут получать заработную плату", - акцентировал Гончарук.

Он подчеркнул: бизнес понимает состояние энергетической системы, и готов помогать, но в то же время - он нуждается в поддержке. Такой поддержкой станет возвращение к норме импорта в 50%.

"С таким ростом цены электрической энергии критическим становится вопрос целесообразности функционирования предприятий. Хотелось бы попросить все-таки снизить импортный ценз хотя бы до предыдущего уровня в 50%. Также призываем активизироваться в части улучшения для нас нашей торговой позиции - дав возможность долгосрочной закупки межгосударственного пересечения на месяц+, что даст возможность на внешних рынках Евросоюза закупать какие-то базовые продукты, которые потенциально будут дешевле, чем текущий спотовый краткосрочный продукт", - резюмировал Гончарук.

Напомним, на днях ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) также призвало украинское правительство пересмотреть норму по импорту не менее 80% э/э: дальнейшее производство становится убыточным, а конкурентоспособность на глобальном рынке снижается. Если эта норма не будет уменьшена, предприятие будет вынуждено сократить производство и отправить в простой 1200 своих работников.