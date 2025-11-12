В УкрФА считают, что такие решения создают критическую нагрузку на энергоемкие производства.

Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) обратилась к правительству и НКРЭКУ с призывом не допустить повышения тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление электроэнергией в 2026 году, ведь это может привести к остановкам работы ферросплавных предприятий.

Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации. Как известно, НКРЭКУ одобрила проекты постановлений, которые предусматривают повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, а на диспетчерское управление - на 11%. Но в УкрФА считают, что такие решения создают критическую нагрузку на энергоемкие производства, особенно для предприятий ферросплавной и электрометаллургической отраслей, где затраты на электроэнергию составляют значительную часть себестоимости продукции.

"Дальнейшее повышение тарифов приведет к росту затрат, снижению конкурентоспособности на внешних рынках, вынужденным остановкам агрегатов и сокращению занятости", - заявили в ассоциации.

В качестве примера в УкрФА приводят Запорожский завод ферросплавов, который уплатил 633 млн грн налогов при реализации продукции на 1,64 млрд грн: после повышения тарифа на передачу электроэнергии это предприятие может понести существенное увеличение энергетических затрат, что ставит под угрозу стабильность его работы.

В ассоциации также обращают внимание на ряд недостатков в проектах тарифов, в частности необоснованное включение в расчеты расходов на погашение долгов, рост финансовых расходов и расходов на вспомогательные услуги без достаточного обоснования, а также повышение расходов на компенсацию технологических потерь при сокращении объемов передачи электроэнергии.

"В условиях войны промышленность нуждается в предсказуемой тарифной политике, которая не будет создавать дополнительного давления на производителей и не будет подрывать экспортный потенциал страны", - подчеркнули в УкрФА.

Ассоциация призывает оставить тарифы на уровне 2025 года и провести пересмотр структуры расходов Укрэнерго с целью их оптимизации без перекладывания финансовой нагрузки на бизнес.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) также призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит Укрэнерго, ведь расчеты, которые предоставила компания, содержат противоречия.

