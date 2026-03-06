В Новой Гвинее обнаружены животные, считавшиеся вымершими тысячелетия назад

Вероятность обнаружения одного вида млекопитающих, считавшегося исчезнувшим, "практически равна нулю", а обнаружение двух – "беспрецедентное событие", говорит биолог Тим Фланнери.

Астралийские исследователи совершили уникальное открытие - они обнаружили в тропическом лесу в Папуа Новой Гвинее два вида сумчатых, которые считались вымершими 6000 лет назад.

Как пишет The Guardian, эта пара является редким примером "таксонов Лазаря" – видов, исчезнувших из палеонтологической летописи в далеком прошлом, которые впоследствии были обнаружены выжившими.

Один из видов – полосатый опоссум с необычайно длинным четвёртым пальцем, вдвое длиннее остальных пальцев, который он использует для извлечения и поедания личинок древоточцев. Ископаемые находки ранее указывали на то, что этот вид, известный как карликовый длиннопалый опоссум (Dactylonax kambuayai), обитал в центральном Квинсленде Австралии около 300 000 лет назад, но, по-видимому, исчез во время ледникового периода. До недавнего открытия было известно, что он обитал в Западной Папуа примерно до периода 6000 лет назад.

Видео дня

Другой вид – кольцехвостая летучая мышь (Tous ayamaruensis), которая тесно связана с австралийской большой летучей мышью, но имеет непокрытые шерстью уши и сильный цепкий хвост, используемый для захвата. Впервые её описал покойный австралийский зоолог Кен Аплин, который собрал воедино фрагменты окаменелостей, найденных в Западной Папуа в конце прошлого века. Исследовательская группа обнаружила, что этот вид всё ещё обитает в тропических лесах, и идентифицировала его как часть недавно описанной таксономической группы, или рода, сумчатых. Другие виды этого рода жили в восточной Австралии и Новой Гвинее сотни тысяч лет назад.

Австралийский ученый Тим Фланнери, возглавлявший группу исследователей, говорит, что вероятность обнаружения одного вида млекопитающих, который считался вымершим тысячелетиями, "почти равна нулю".

Каковы шансы найти два вида? "Это беспрецедентное и поистине новаторское открытие – найти два таксона Лазаря", – говорит он.

Оба вида обитают в низинных горных лесах на малонаселённом полуострове Птичья Голова, также известном как Фогелькоп, на северо-западе индонезийской части Новой Гвинеи.

Их существование было установлено благодаря фотографиям, сделанным местными и независимыми исследователями, фрагментам окаменелостей и, в случае с длиннопалым опоссумом, музейному экземпляру, собранному в 1992 году, но первоначально ошибочно идентифицированному и использованному в учебных целях.

Ранее в Таиланде обнаружили редчайших диких кошек, которые почти 30 лет считались вымершими.

Вас также могут заинтересовать новости: