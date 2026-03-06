В Новой Гвинее обнаружены животные, считавшиеся вымершими тысячелетия назад

Астралийские исследователи совершили уникальное открытие - они обнаружили в тропическом лесу в Папуа Новой Гвинее два вида сумчатых, которые считались вымершими 6000 лет назад.

Как пишет The Guardian, эта пара является редким примером "таксонов Лазаря" – видов, исчезнувших из палеонтологической летописи в далеком прошлом, которые впоследствии были обнаружены выжившими.

Один из видов – полосатый опоссум с необычайно длинным четвёртым пальцем, вдвое длиннее остальных пальцев, который он использует для извлечения и поедания личинок древоточцев. Ископаемые находки ранее указывали на то, что этот вид, известный как карликовый длиннопалый опоссум (Dactylonax kambuayai), обитал в центральном Квинсленде Австралии около 300 000 лет назад, но, по-видимому, исчез во время ледникового периода. До недавнего открытия было известно, что он обитал в Западной Папуа примерно до периода 6000 лет назад.

Видео дня

Другой вид – кольцехвостая летучая мышь (Tous ayamaruensis), которая тесно связана с австралийской большой летучей мышью, но имеет непокрытые шерстью уши и сильный цепкий хвост, используемый для захвата. Впервые её описал покойный австралийский зоолог Кен Аплин, который собрал воедино фрагменты окаменелостей, найденных в Западной Папуа в конце прошлого века. Исследовательская группа обнаружила, что этот вид всё ещё обитает в тропических лесах, и идентифицировала его как часть недавно описанной таксономической группы, или рода, сумчатых. Другие виды этого рода жили в восточной Австралии и Новой Гвинее сотни тысяч лет назад.

В Новой Гвинее обнаружены животные, считавшиеся вымершими тысячелетия назад

Австралийский ученый Тим Фланнери, возглавлявший группу исследователей, говорит, что вероятность обнаружения одного вида млекопитающих, который считался вымершим тысячелетиями, "почти равна нулю".

В Новой Гвинее обнаружены животные, считавшиеся вымершими тысячелетия назад

Каковы шансы найти два вида? "Это беспрецедентное и поистине новаторское открытие – найти два таксона Лазаря", – говорит он.

Оба вида обитают в низинных горных лесах на малонаселённом полуострове Птичья Голова, также известном как Фогелькоп, на северо-западе индонезийской части Новой Гвинеи.

Их существование было установлено благодаря фотографиям, сделанным местными и независимыми исследователями, фрагментам окаменелостей и, в случае с длиннопалым опоссумом, музейному экземпляру, собранному в 1992 году, но первоначально ошибочно идентифицированному и использованному в учебных целях.

Ранее в Таиланде обнаружили редчайших диких кошек, которые почти 30 лет считались вымершими.

Вас также могут заинтересовать новости: