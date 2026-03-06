АЗС снова перепишут ценники: эксперт предупредил, к каким цифрам следует готовиться украинцам

По его словам, рост цен может начаться, потенциально, уже в субботу.

Цены на бензин и дизель на украинских АЗС в течение следующей недели будут двигаться к отметкам 75-80 гривень за литр дизеля и 72-77 гривень за литр бензина, если только США вдруг не объявят о полноценном восстановлении судоходства стратегически важным для транспортировки нефти Ормузским проливом. Такое мнение в интервью УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Он пояснил, что на сегодняшний день, по формуле, [закупочная] цена в Измаиле у нас - 64 гривни/литр за дизельное топливо. Бензин - 62 гривни/литр.

"Из-за роста котировок газойля стоимость будет расти еще несколько дней и достигнет, по моим подсчетам, 66 гривень. А есть еще наценка и прочее, то есть рабочая цена будет где-то 67-69 гривень/литр. Это себестоимость. Обычно, когда я рассчитываю цену на ОККО и WOG (на стеллажах АЗС, - УНИАН), то к базовой цене добавляю еще 15 гривень", - отметил аналитик.

В то же время Леушкин добавил, что, поскольку рост цен на топливо становится социально важным вопросом, то сети будут пытаться максимально минимизировать рост цен на стеллажах, а скидки, наоборот, максимально сократят.

"Думаю, после того как они в пятницу (6 марта) дорежут скидки, а в субботу сразу добавят 2-3 гривни, или в понедельник будет хороший скачок цен сразу за несколько дней", - отметил эксперт.

Он добавил, что рост цен на АЗС может прекратиться, если вечером выступят, например, Марко Рубио или Трамп с Питом Хегстетом и скажут:

"Все, мы возобновляем движение по Ормузскому проливу".

По словам Леушкина, если так произойдет, то рост цен (на бензин и дизель на АЗС) может и прекратиться.

"Но в противном случае на премиальных заправках цена будет двигаться к 80 гривням/литр за дизель и 77 гривням/литр за бензин. Это по состоянию на сейчас. На обычных АЗС цена будет на 5 гривень ниже. Затем они докрутят еще 5 гривень по итогам марта", - подытожил эксперт.

Ситуация в Иране

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который "пытался пройти через Ормузский пролив.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп объявил о возможном сопровождении военными кораблями судов, которые будут проходить через Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. Впрочем, такие идеи остались только на бумаге.

