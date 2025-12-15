Олег Попенко отметил, что Киев и область могут обеспечить себя электричеством на 20-25%.

Продолжительность отключений света в Киеве может достигать зимой 20-22 часа в сутки. Это возможно в случае вывода из строя ключевой подстанции, которая обеспечивает передачу электроэнергии в столицу с Ривненской АЭС, и снижения температуры воздуха до -5°C.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"При условии снижения температуры до -5°C, которое нам обещают через неделю-две, Киев будет 20-22 часа без света", - отметил эксперт.

Он пояснил, что ключевая подстанция "Укрэнерго", которая обеспечивает передачу электроэнергии в столицу с Ривненской АЭС, "практически разбита".

"Ее пропускная способность минимальная", - сказал эксперт.

При этом, по его оценкам, Киев и область могут обеспечить себя электроэнергией на 20-25%.

"Если еще раз или два прилетит (на подстанцию, обеспечивающую передачу электроэнергии с Ривненской АЭС, - УНИАН), мы будем потреблять только эти 20-25%", - отметил он.

Попенко добавил, что со снижением температуры эти "20-25% превратятся в 10%", имея в виду, очевидно, увеличение потребления электроэнергии при условии снижения температуры воздуха.

Из-за масштабных атак России энергетики вынуждены вводить графики почасовых отключений. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинцы будут проходить зиму в нынешнем режиме отключений света объемом две-четыре очереди.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев озвучил сценарий, при котором ситуация со светом станет критической. По его словам, снижение температуры воздуха до 10-15°C мороза может привести к введению еще более длительных отключений. И тяжелее всего при этом будет прифронтовым регионам.

