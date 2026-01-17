В воскресенье действуют графики почасовых отключений: когда не будет света 18 января

Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Завтра, 18 января, во всех областях Украины будут восстановлены графики почасовых отключений света.

Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 18 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения ограничительных мер - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

В то же время, ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по каждому конкретному адресу нужно узнавать на официальных страницах облэнерго в регионах.

График отключений света в Днепропетровской области

Компания ДТЭК опубликовала графики отключений света в Днепропетровской области. Из него следует, что большинство потребителей региона будут отключаться три раза в сутки. В совокупности дольше всего без света будет сидеть очередь 1.2 – 17 часов. Меньше всего часов без света завтра будет у очереди 4.1 – 11 часов.

График отключений света в Одесской области

Графики отключений света в Одесской области будут менее строгими, чем в Днепропетровской. Здесь потребителей будут отключать два или три раза в сутки. В совокупности дольше всего без света будут сидеть очереди 5.2, 6.1 и 6.2 – по 13,5 часов. Меньше всего часов без света завтра будет у очереди 1.2 – 7 часов.

При этом в ДТЭК подчеркнули, что графики действуют только там, где это позволяет состояние электросети.

"Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области – продолжаются аварийные отключения", – сообщили в компании.

График отключений света во Львовской области

Компания "Львовоблэнерго" опубликовала график отключений света во Львовской области на 18 января. Из него следует, что потребителей региона будут оставлять без электроэнергии три или четыре раза в сутки. В совокупности дольше всего без света будут сидеть очереди 2.2, 3.1 и 6.2 – по 13,5 часов. Меньше всего часов без света будут у очередей 1.1, 2.1, 4.1 и 5.2 – по 10,5 часов.

График отключений света в Харьковской области

Как сообщает "Харьковоблэнерго", в городе и области применены графики аварийных, но одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Возвращение света Киеву и Киевской области

Между тем, как сообщил первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, сегодня состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

"Относительно теплоснабжения. В настоящее время продолжаются работы по возврату тепла в Киеве в около 100 домов. Сейчас при необходимости питаем их и критические объекты генераторами. Готовим к передаче городу еще более 60 генераторов", - сообщил Шмыгаль.

Также он поручил городу отработать с "Укрзализныцей" и Минвосстановления увеличение количества тепловых ремонтных бригад. В частности, "Укрзализныця" направит на помощь городу минимум 30 бригад тепловиков и предоставит экспертную помощь для скорейшего восстановления тепла в домах. Еще 20 бригад направят в столицу другие регионы.

"Что касается ситуации с электричеством. Ситуация продолжает оставаться сложной. Энергетики работают 24/7. Во исполнение решений штаба в Киеве уже сегодня начали работу дополнительные бригады энергетиков из других регионов. Поручил энергетическим компаниям продолжить увеличение бригад", - сообщил Шмыгаль.

Ситуация с электричеством

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, в нескольких регионах ввели аварийные отключения электрической энергии. Речь шла о части Сумской области, в Полтавской и Харьковской областях.

В то же время, самая сложная ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области. Также сегодня были обесточены потребители в Одесской области.

