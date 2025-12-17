81 бригада ДШВ получила партию мощных зарядных станций от волонтеров 'Украинской команды', х- Палатный

"Украинская команда" передала на передовую очередную партию зарядных станций. Помощь получили бойцы 81 аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Продолжаем снабжать наших ребят на передовой автономными источниками питания. Для них это вопрос выживания. Передали партию мощных зарядных станций 81 Слобожанской Отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ", - отметил Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" подчеркнул, что волонтерская поддержка поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задания.

"Эта бригада противостоит российским оккупантам с 2014-го – уже более 10 лет. И после начала полномасштабного вторжения продолжает бить врагов на Востоке Украины. Уверен: наши зарядные станции помогут этим героическим ребятам еще лучше выполнять боевые задания и сохранят жизни", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что большие партии зарядных станций от "Украинской команды" получили Третий армейский корпус, 28 и 44 бригады ВСУ, 117 бригада ТрО, полк "Ахиллес" СБС, спецподразделение "Артан" ГУР и другие воинские подразделения.

Также сообщалось, что "Украинская команда" проводит большой сбор на сеткометы, которые позволяют бойцам защитить себя от вражеских беспилотников, даже от дронов на оптоволокне.