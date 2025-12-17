Долгожданные дожди в Иране принесли необычный феномен: на острове Ормуз вода окрасилась в ярко-красный цвет

В минувшую среду, 10 декабря, Иран накрыли долгожданные дожди, поскольку страна борется с самой засушливой осенью за последние 50 лет. На Красном пляже острова Ормуз вода приобрела красный оттенок, создавая иллюзию рек, наполненных кровью.

Судя по сообщениям в социальных сетях, пляж и море были залиты ярко-красным цветом. Независимо от даты съемки, красная вода вызвала огромный интерес у пользователей сети, так как Иран, сражающийся с засухой, увидел осадки впервые за долгое время. Некоторые связали это с библейским пророчеством, описывающим конец света, когда моря, реки и источники превращаются в кровь, пишет Wion.

Библейское пророчество о кровавых реках

Один из пользователей написал в X (Twitter): "Кровь в воде — это знак апокалипсиса, пришедший в первую очередь из библейской Книги Откровения (главы 8, 16), где описываются ангелы, выливающие чаши, которые превращают моря, реки и источники в кровь как божья кара в последние времена".

Оксид железа меняет цвет почвы

Научное объяснение этому явлению довольно простое и понятное.

В основе яркого цвета Красного пляжа на Ормузе лежит наука. Почва и скалы здесь содержат большое количество оксида железа, что и придает воде красный цвет во время дождей. Оксид железа также может окрашивать почву в желтый и коричневый цвета, но красный оттенок здесь обусловлен минералом гематитом.

