Такой маникюр сам по себе выглядит как аксессуар.

Если и есть человек, который органично сочетает блеск и стиль, то это Дженнифер Лопес. Ее образы на красных дорожках и сцене всегда наполнены эффектностью и сиянием, и теперь эту же эстетику звезда перенесла в маникюр.

Постоянный нейл-мастер Дженнифер Лопес Том Бачик поделился в Instagram крупным планом ее нового маникюра, коротко подписав снимок: "Идеальный праздничный маникюр".

Как пишет журнал Real Simple, этот новый дизайн ногтей с серебристыми френч-кончиками и легким эффектом ореола выглядит как праздничная интерпретация вечной классики - идея, которую хочется сохранить и повторить.

Видео дня

Серебристый френч в стиле Джей Ло - как повторить

Для этого образа Бачик выбрал ногти средней и большей длины мягкой миндалевидной формы с чуть сглаженными кончиками. В качестве основы использовался нюдовый оттенок, поверх которого мастер оформил достаточно плотную молочно-белую линию френча.

Главным акцентом стала тонкая дугообразная линия с серебристым шиммером, проходящая по центру каждого ногтя. Эти линии Бачик прорисовывал вручную тонкой кистью для дизайна, накладывая их поверх белых кончиков.

Сияющий штрих напоминает тонкий ореол и, оставаясь деликатным, полностью меняет восприятие привычного французского маникюра, делая его идеальным вариантом для праздничного сезона.

На снимках мягкое сияние маникюра эффектно дополняет украшения, которые носит звезда. Даже если в вашем распоряжении нет ювелирных изделий уровня Джей Ло, такой маникюр сам по себе выглядит как аксессуар. Серебристый вариант отлично вписывается в праздничное настроение.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой самый модный маникюр на Новый год 2026.

Вас также могут заинтересовать новости: