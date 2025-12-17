Криволап отмечает, что враг будет продолжать накапливать свои возможности относительно дешевых дронов и использования их против Украины.

У Европы и США нет серьезных средств противодействия дронам типа "Шахед". Об этом в эфире "Киев24" сказал Константин Криволап, авиационный эксперт, который отметил, что россияне будут продолжать, в частности "свои активности на технологической платформе "Шахед".

"Россияне будут продолжать накапливать свои возможности дешевых дронов и использования их против Украины", - отметил он и добавил, что хоть у нас и появились дроны-перехватчики, впрочем их количество недостаточно.

В то же время, по словам Криволапа, у Европы и США "вообще нет серьезных средств противодействия дронам типа "Шахед".

"Они к этому не готовились и они к этому не готовы. У них для этого нет развернутой системы обнаружения, детекции... Что касается изначально их обнаружения - у них такие системы есть, но их количество недостаточное. И сейчас, я так думаю, что они будут серьезно заниматься вопросом именно организационной подготовки к этим мероприятиям", - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас Россия существенно накапливает "Шахеды". "Есть предположение, что это они накапливают для нас. Но я так не думаю. Я думаю, что они это накапливают для Европы", - подчеркнул авиаэксперт.

На вопрос, была бы отражена атака 100-200 дронов группировкой кораблей, которые находятся возле Венесуэлы, Криволап сказал, что им бы это не удалось. "Даже не 100, даже 50... Нечем".

ЕС не готов защищаться от дронов России

Как сообщалось, ранее Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса заявил, что почти через четыре года после начала полномасштабной войны России против Украины, в которой дроны играют решающую роль, Европейский Союз "не готов" защищаться от беспилотников, которые Россия может запускать с "контейнеровозов" в направлении любых берегов Европы.

Кроме того, он отметил, что за три месяца Россия "производит больше боеприпасов, чем все члены НАТО, включая США и все европейские страны, за год". То есть в четыре раза больше.

