Украине нужна быстрая евроинтеграция и согласованная энергополитика, - CEO Интерпайпа Лука Занотти

Украине необходима плавная и быстрая интеграция в Европу и согласованная энергетическая политика. В таких условиях украинская металлургия станет одним из двигателей восстановления страны.

Такое мнение высказал генеральный директор Интерпайп Лука Занотти во время бизнес-панели 8-ого Немецко-украинского экономического форума, который на днях прошел в Берлине.

Как отметила пресс-служба компании, к дискуссии также присоединились федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. Они обсудили перспективы украинской экономики, сосредоточившись на европейской интеграции и на том, как Европа может поддержать производственный, энергетический и высокотехнологичный секторы.

"Украинские металлурги продемонстрировали чрезвычайную устойчивость, которая является определяющей чертой украинского народа. Впрочем, чтобы развиваться и стать одним из двигателей восстановления, Украине необходима плавная и быстрая интеграция в Европу и согласованная энергетическая политика. Также важно обеспечить на украинском рынке равные условия конкуренции с Китаем и решить проблему дефицита рабочей силы. В этом контексте, по моему мнению, промышленность в целом может сыграть важную роль в реинтеграции демобилизованных ветеранов в гражданскую жизнь", - отметил Занотти.

Во время форума представители немецкого и украинского бизнеса вместе с высокопоставленными чиновниками обеих стран обсудили возможности двустороннего сотрудничества. Среди ключевых тем были устойчивость, роль частного сектора в восстановлении Украины, трансформация оборонной промышленности, а также перспективные направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

