По словам Геннадия Рябцева, оборудование не рассчитано на работу в режиме графиков отключений электроэнергии.

Под влиянием вынужденных отключений света напряжение в домах украинцев после восстановления электроснабжения часто не соответствует норме и скачет то вверх, то вниз. В частности, после массированной атаки 13 декабря у некоторых жителей Одессы напряжение периодически колеблется от 190 до 300 вольт.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН пояснил, что энергетики для запитки потребителей используют резервные маршруты передачи и распределения электрической энергии, которые не рассчитаны на большую нагрузку.

"Если при обычных условиях присоединения очередного потребителя не влияет на работу системы, то увеличение нагрузки приводит к тому, что система начинает работать с отклонением от проектных режимов, что часто приводит к выходу из строя ее отдельных элементов. Выход из строя очередного трансформатора меняет напряжение и частоту в сети", - отметил эксперт.

Он добавил, что для потребителей это будет означать колебания напряжения. Осложняет ситуацию то, что энергетическое оборудование, которое отвечает за свет в домах украинцев, должно работать "24/7/365", а не включаться и выключаться каждые четыре часа.

"У нас постоянно меняют параметры работы этого оборудования. А оно не новое. Кое-где оно уже отработало свой ресурс, а его эксплуатируют во внепроектных режимах... Поэтому и говорят, что более чем на треть выросло количество аварий. Особенно там, где потребителей много: например в столичном регионе, городах миллионниках", - отметил эксперт.

Это сильно вредит всей бытовой технике и может привести к ее поломкам.

Как защитить бытовую технику

Рябцев советует подключать стиральные машины, холодильники и другую дорогую технику через реле напряжения. По его словам, на реле напряжения необходимо установить задержку включения техники где-то на уровне 5-10 минут, чтобы она включалась не сразу после возобновления электроснабжения.

Если же нет реле, то дорогостоящее оборудование следует вручную извлечь из розеток и включать не ранее, чем через 5-10 минут после возобновления электроснабжения.

"Потому что в течение этого периода времени возможны существенные колебания напряжения", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что нормальное напряжение в сети - это 230 вольт плюс-минус 10%. При этом эксперт отметил, что наиболее опасно для приборов высокое напряжение.

"Скачок напряжения до 300 или 380 вольт может привести и приводит к выходу из строя дорогостоящего оборудования без регулятора или без стабилизатора напряжения", - отметил эксперт.

Поэтому дорогой прибор или бытовую технику нужно подключать через реле напряжения, "а не просто так".

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Ночью 13 декабря армия России атаковала Одессу ракетами и дронами. В результате вражеской атаки в городе временно отсутствовало тепло, вода. Без электроснабжения в Одессе и области до сих пор десятки тысяч потребителей.

В этот же день российские дроны и ракеты полетели также в Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черниговскую области, оставив временно без света более миллиона потребителей.

