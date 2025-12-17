По ее словам, решение о возможном использовании активов будет приниматься на уровне лидеров.

Италия в целом поддерживает идею использования замороженных активов России для "репарационного кредита" Украине, но это должно быть сделано "на прочной правовой основе". Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в общении с парламентариями накануне заседания Совета ЕС, пишет Corriere della Sera.

"Италия решила не терять свою поддержку для блокирования российских активов, чтобы не было сомнений относительно линии поддержки, которую правительство всегда имело для Украины", - сказала Мелони.

По ее словам, решение о возможном использовании активов будут приниматься на уровне лидеров.

"Италия считает священным принципом, что Россия должна платить за восстановление страны, которую она атаковала, но это должно быть сделано на прочной юридической основе", - отметила премьер-министр.

Она также подчеркнула, что Италия остается преданной поддержке экономического давления на Россию, но любой инструмент поддержки Киева должен базироваться на верховенстве права.

Проблема "репарационного кредита"

Как сообщал УНИАН, Бельгия требует "независимых" и "автономных" гарантий от стран ЕС в обмен на поддержку кредита Украине в размере 210 млрд евро с использованием замороженных российских активов.

В ЕС хотят убедить Бельгию поддержать так называемый репарационный кредит накануне важного саммита Европейского Совета в Брюсселе 18 декабря.

Бельгия отмечает, что гарантии должны быть "независимыми и автономными, чтобы они оставались в силе, даже если кредит будет признан недействительным". Другое ключевое требование Бельгии включает покрытие остальными государствами ЕС потенциальных судебных издержек, выдвинутых Москвой против любого государства-члена.

