ДТЭК изменил графики отключений для Киева и области: стало ли меньше часов со светом

Графики обновлены на основании команд "Укрэнерго"

Компания ДТЭК изменила график отключений света для Киева и Киевской области на 17 декабря

Так, в частности, в Киевской области одна из очередей потребителей получила дополнительный час со светом. Для остальных же графики остались практически без изменений.

Столичный график тоже претерпел определенные, но незначительные изменения.

Суммарно же жители столичного региона сегодня, 17 декабря, будут сидеть без света до 12,5 часов.

Отключение света в Украине - последние новости

Регулярные российские обстрелы образовали значительный дефицит в украинской энергосистеме, в результате чего в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света.

Как сообщили в Министерстве энергетики, ежедневно Россия оставляет без света до 400 тысяч потребителей. Больше всего достается прифронтовым и приграничным областям.

Одна из худших ситуаций на сегодня - в Одессе и области. По состоянию на утро 17 декабря, там до сих пор без света оставалось 32 тысячи потребителей. Из-за сложных разрушений энергетики части абонентов обещают вернуть свет только 26 декабря. Там уже объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Энергетики отмечают, что ремонты продолжаются круглосуточно.

Учитывая длительные отключения электроэнергии правительство пообещало высвободить часть электроэнергии, пересмотрев перечень объектов критической инфраструктуры, которым не выключают свет. Так, как сообщила 16 декабря премьер-министр Свириденко, удалось освободить не менее 800 МВт электрической мощности, что позволит ослабить графики. Впрочем, потребители этого пока не почувствовали.

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, действия правительства не смогут существенно улучшить ситуацию и позволят добавить украинцам не более 1 часа со светом в сутки.

Эксперты прогнозируют, что всю зиму украинцы будут проходить с длительными отключениями объемом 2-4 очереди. При этом, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в Украине завершается оборудование для ремонта энергообъектов.

