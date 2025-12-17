Новое исследование является первым, в котором систематически анализируется, как океан растапливает шельфовые ледники всего за несколько часов и дней.

Вихревые подводные "штормы" агрессивно растапливают шельфовый лед двух ключевых антарктических ледников, что может иметь "далеко идущие последствия" для глобального повышения уровня моря.

Как говорится в новом исследовании, речь идет о леднике Пайн-Айленд и находящемся рядом с ним леднике Туэйтса, известном как ледник Судного дня, пишет BBC.

Издание отметило, что новое исследование является первым, в котором систематически анализируется, как океан растапливает шельфовые ледники всего за несколько часов и дней, а не за сезоны или годы, утверждают авторы.

Видео дня

Что выяснили ученые

Подводные штормы, на которых они сосредоточились, так называемые субмезомасштабы, представляют собой быстро меняющиеся, закручивающиеся океанические вихри.

"Представьте себе эти вихри как маленькие водяные завихрения, которые очень быстро вращаются, как будто вы размешиваете воду в чашке", - описал автор исследования и научный сотрудник НАСА Маттиа Пойнелли.

Однако в океане эти вихри огромные и могут простираться на расстояние до 10 км. Они образуются при встрече теплой и холодной воды.

Вихри закручиваются в открытом океане и мчатся под ледяными шельфами. Зажатые между шероховатым основанием ледяного шельфа и морским дном, вихри поднимают более теплую воду из глубин океана, что усиливает таяние, когда она "ударяется" о лед.

Ученые использовали компьютерные модели, а также реальные данные с океанографических приборов для анализа воздействия этих подводных штормов.

Они обнаружили, что вместе с другими кратковременными процессами штормы вызвали 20% таяния двух ледников за 9-месячный период.

"Определить точный вклад одних только штормов сложно из-за их хаотичной природы,но, похоже, эти события играют большую роль в короткие промежутки времени", - считает Пойнелли.

Еще одна проблема "штормов"

Исследователи также обратили внимание на тревожную петлю обратной связи. По мере того, как штормы растапливают лед, они увеличивают количество холодной пресной воды, поступающей в океан. Эта вода смешивается с более теплой и соленой водой, находящейся под ними, создавая большую турбулентность в океане, что, в свою очередь, усиливает таяние льда.

"Эта положительная петля обратной связи может усилиться в условиях потепления климата", - сказала автор исследования Лиа Сигельман из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете.

Последствия подводных "штормов"

Последствия могут быть серьезными, поскольку шельфовые ледники играют жизненно важную роль, сдерживая ледники и замедляя их движение в океан. Один только ледник Туэйтса содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря более чем на 60 см. Но, поскольку он также действует как пробка, сдерживающая огромный антарктический ледяной щит, его обрушение в итоге может привести к повышению уровня моря примерно на 3 м.

Другие новости о ледниках

Недавно стало известно, как бы выглядела Антарктида, если бы весь ее лед исчез. Известно, что лед покрывает около 98% Антарктиды, скрывая почти всю ее сушу. Но благодаря современным технологиям визуализации ученые смогли показать, как на самом деле выглядит континент без льда.

Вас также могут заинтересовать новости: