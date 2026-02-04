АЗС снова переписывают ценники: сколько теперь стоит бензин и дизель

Рост цен на топливо в ближайшее время продолжится из-за "генераторного" спроса.

За первый месяц 2026 года АЗС переписали ценники на топливо. В январе средняя стоимость бензина А-95 выросла на 2,39 грн/л (до 60,65 грн/л), а дизеля – на 1,95 грн/л (60,26 грн/л), сообщает enkorr.

Журналисты отмечают, что больше всего подорожал арктический дизель. В среднем его стоимость выросла на 8-10 грн/л – до 72,99-74,99 грн/л.

"И его нет, появление в колонках недолгое", - добавляет издание.

В разрезе сетей АЗС на 2 грн/л, по итогам января, выросла стоимость бензина в ОККО, WOG, "Укрнафты", UPG. А вот SOCAR и Grand Petrol повысили ценник на 3 грн/л.

"Последний вышел на рынок с самой высокой ценой на бензин и дизель - 64,99 грн/л. Премиальный дизель в ОККО, WOG, UPG и SOCAR подорожал на 8-10 грн/л - до 72,99-74,99 грн/л", - отмечает издание.

Также на 3 грн/л увеличились ценники на бензин и дизель у полтавских операторов BVS и "Автотранс" – до 62,99 грн/л. "Авантаж 7" добавил к бензину 3 грн/л (57,95 грн/л), к дизельному топливу - 1,50 грн/л (56,45 грн/л). Более чем на 3 грн/л подорожал бензин у операторов "Олас", Ovis, SUNOIL и "Маркет".

Причинами роста цен на топливо на АЗС издание называет повышение цен на нефть, девальвацию гривни по отношению к иностранным валютам, а также рост спроса на топливо для генераторов из-за длительных отключений света. Журналисты ожидают, что рост цен на топливо продолжится.

"В ближайшее время цены на топливо еще будут расти. Сложная ситуация с электроснабжением будет сохранять генераторный спрос, который продолжит подъедать объемы топлива. Держат в тонусе розничный рынок еще и динамика валютного курса и внешнего рынка, который сейчас чувствительно реагирует на развитие событий в отношениях между США и Ираном", - заключает издание.

Цены на топливо в Украине - последние новости

16 января директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что стоимость топлива в Украине может вырасти на 2 гривны за литр в течение следующих двух недель, однако его запасов должно хватить.

Основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин также прогнозировал подорожание топлива. Он пояснил, что запасы топлива у трейдеров закончились еще в середине января - на две недели раньше, чем планировалось, из-за необходимости заправлять генераторы.

К тому же заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что запасов топлива в Украине хватит на 20 дней, создало ажиотаж.

