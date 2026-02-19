На залог хватит: следствие посчитало, насколько 'Мидас' мог обогатить Галущенко

В НАБУ говорят, что экс-министр энергетики мог значительно обогатиться.

Преступная организация по делу "Мидас" отмыла в пользу экс-министра энергетики Германа Галущенко 12,9 миллиона долларов коррупционных средств в период с 2021 по 2025 год, утверждают следователи.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что Галущенко в пленках следствия проходит под кодовым именем "Сигизмунд".

"Полученные детективами доказательства свидетельствуют, что в течение 2021-2025 годов в пользу Сигизмунда отмыли 12,9 миллиона долларов", – сообщает НАБУ.

Согласно сообщению, для отмывания использовали криптовалюту с последующим зачислением средств на швейцарские счета, или просто путем передачи наличных бывшей жене фигуранта. Часть средств, утверждают следователи, шла на обучение детей в элитных швейцарских заведениях.

Детективы отмечают, что за четыре года активной деятельности группировка "Мидаса" отмыла более 112 млн долларов.

"Речь идет об откатах, которые контрагенты государственного "Энергоатома" должны были платить, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам. Эта схема получила название "шлагбаум", а экс-министр был в ней ключевым элементом", – сообщает НАБУ.

Дело Галущенко – главные новости

В воскресенье, 15 февраля, стало известно, что экс-министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке выехать из Украины. Его сняли с ночного поезда Киев-Варшава.

17 февраля Галущенко взяли под стражу с альтернативой уплаты залога в 200 миллионов гривен. Прокурор просил почти 426 млн гривень. Галущенко жаловался, что денег у него нет, а обучение сына оплачивал очень состоятельный "крестный отец".

