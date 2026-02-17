Прокуроры просили назначить залог в размере 425 млн 984 тысячи гривен.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Герману Галущенко, который ранее занимал должности министра энергетики и министра юстиции. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Как сообщает hromadske из зала суда, прокурор просил для Галущенко содержание под стражей с альтернативой уплаты залога в 425 млн 984 тысячи гривен.

Однако суд назначил меньший размер залога – 200 миллионов гривен.

Во время заседания прокурор САП Иван Дячук отметил, что часть средств, полученных от деятельности преступной организации, Галущенко потратил на обучение детей. В то же время сам экс-министр перед заседанием заявлял журналистам, что обучение его сына в элитном колледже оплатил крестный отец, который "очень богат".

Также прокурор Дячук, аргументируя необходимость содержания Галущенко под стражей, предположил возможность общения экс-министра со свидетелями и влияния на них. Также он признал существование риска, что Галущенко может скрываться от следствия из-за серьезности наказания.

Подозрение Галущенко

Как сообщал УНИАН, Галущенко сообщили о подозрении в рамках дела "Мидас".

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что был расширен круг подозреваемых по делу, в отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021-2025 годов).

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого. С целью сокрытия его участия на Маршалловых островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника.

