ТЭЦ-6 разрушена, ТЭЦ-4 остановилась: эксперт описал катастрофу в энергетике Киева

Масштабные обстрелы врага привели к огромному дефициту электроэнергии.

В результате атак российских оккупантов жители Киева еще целый месяц будут иметь до 6 часов света в сутки. Об этом изданию "Телеграф" рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

"В феврале столица будет иметь 4-6 часов электроснабжения в сутки. Подстанции разбиты – дают туда, где можно передать и распределить", – говорит эксперт.

Причина таких жестких ограничений – разрушительные удары врага по ключевым узлам магистральной энергосистемы, подстанциям "Винницкая 550" и "Киевская 750". Эти объекты критически важны и обеспечивают передачу электроэнергии между регионами и стабильную работу энергосистемы Украины в целом.

Видео дня

"Повреждение подстанций такого класса – это не локальная авария, а стратегический удар по всей энергосистеме. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к потере возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где генерация сохранена", – отмечает Игнатьев.

Из-за уникальности оборудования, используемого на поврежденных подстанциях, их восстановление может растянуться на месяцы или даже годы, предупреждает специалист.

В Киеве ТЭЦ-6 фактически разрушена, а ТЭЦ-4 на Дарнице на длительное время выведена из эксплуатации. Объекты были ключевыми источниками электро- и теплоснабжения левобережной части столицы.

"Потеря ТЭЦ означает не только уменьшение объемов генерации электроэнергии, но и серьезные риски для теплоснабжения, особенно в осенне-зимний период. Именно это существенно усугубило энергетический дефицит в Киеве и заставило энергетиков прибегать к более жестким графикам отключений", – констатирует Игнатьев.

Сейчас в энергосистеме Украины образовался дефицит электроэнергии, который эксперт называет "бешеным". Его невозможно быстро компенсировать импортом или резервами – он носит системный характер и влияет на всю страну.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

Во вторник, 3 февраля, враг осуществил очередную масштабную атаку по энергоструктуре в восьми областях Украины. Удар был направлен исключительно против объектов теплогенерации с целью заморозить гражданское население. В одном только Киеве 1100 жилых домов были отрезаны от теплоснабжения.

Дарницкая ТЭЦ-4 на левом берегу столицы временно остановила свою работу из-за повреждений. Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль показал кадры разрушений и отметил, что объект сознательно пытались разрушить именно в пиковые морозы.

Вас также могут заинтересовать новости: