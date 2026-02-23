Новые пошлины Трампа развернули цены на нефть

Аналитики повысили прогноз стоимости нефти на 2026 год.

Цены на нефть утром 23 февраля снижаются на фоне подготовки к новому раунду переговоров между США и Ираном и введения новых пошлин американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:04 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 67 центов - до 70,63 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась по 65,78 доллара за баррель, подешевев на 70 центов.

Reuters напоминает, что 21 февраля Трамп заявил, что повысит временную пошлину с 10% до 15% на импорт в США из всех стран, то есть до максимума, который позволяет законодательство, после того, как Верховный суд США отменил его предыдущую таможенную программу.

Аналитик банка IG Тони Сикамор дает понять, что новость об отмене Верховным судом пошлин Трампа и введении американским президентом новых снизила интерес инвесторов к рисковым активам, что способствует снижению цен на нефть.

Журналисты констатируют, что решение Трампа о введении пошлин компенсировало растущие опасение по поводу военного конфликта между США и Ираном, которые на прошлой неделе привели к росту цен на нефть Brent и WTI более чем на 5%, обновив полугодовые максимумы. Впрочем, аналитики пока не видят оснований для существенного падения цен на нефть.

"Нефть Brent имеет премию за риск Ирана не менее 10 долларов за баррель, но пока угроза ударов США нависает над дипломатическими усилиями, а военно-морская армада, собранная Вашингтоном на Ближнем Востоке, постоянно напоминает о себе, трудно представить существенное падение цен на нефть", - пояснила основательница компании Vanda Insights Вандана Хари.

Между тем Иран и США планируют провести третий раунд переговоров по ядерной программе Тегерана в четверг в Женеве. По данным источника Reuters, Иран заявил, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе в обмен на отмену санкций и признание своего права на обогащение урана.

Между тем инвестиционный банк Goldman Sachs по-прежнему прогнозирует профицит на нефтяном рынке в 2026 году при условии отсутствия перебоев в поставках нефти через Иран. В то же время аналитики повысили прогноз стоимости нефти марки Brent и WTI на 2026 год на 6 долларов - до 60 и 56 долларов за "бочку" соответственно - из-за сокращения запасов "черного золота" в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития.

Напряжение между США и Ираном - последние новости

20 февраля авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford прошел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. Аналитики на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке расценивают этот переход как условный "обратный отсчет" к возможным ударам по Ирану.

Со своей стороны, Иран провел совместные учения с Россией на фоне угроз США нанести военный удар. Издание The Hill отметило, что учения прошли в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации и обмена военным опытом". В то же время Иран готов пойти на новые уступки, чтобы избежать удара США. Официальный Тегеран предложил американским компаниям возможность участвовать в качестве подрядчиков в крупных нефтегазовых проектах страны.

