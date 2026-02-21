Новейший авианосец США Ford запустил 'обратный отсчет' до удара по Ирану, - Defence Express

USS Gerald R. Ford вошел в Средиземное море, аналитики указывают на возможную подготовку авианосца к ударам по Ирану и поддержку безопасности Израиля.

Новейший атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford 20 февраля прошел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. Фото корабля во время прохода уже появились в открытом доступе, пишет Defence Express.

На фоне обострения на Ближнем Востоке аналитики расценивают этот переход как условный "обратный отсчет" до возможных ударов по Ирану. Минимальный срок, за который авианосец может добраться до восточной части Средиземного моря, оценивается примерно в четыре суток. Именно оттуда палубная авиация способна действовать по целям на расстоянии более 1500 км – при условии использования воздушных танкеров.

Кроме того, ракетные эсминцы авианосной ударной группы могут обеспечивать противоракетное прикрытие Израиля в случае возможных атак со стороны Ирана.

Видео дня

Не исключается и сценарий, при котором USS Gerald R. Ford присоединится к другому американскому авианосцу – USS Abraham Lincoln, который уже находится в районе Аравийского моря. Переход туда может занять от 10 до 14 суток.

"Форд" находится в морских походах с 24 июня 2025 года – уже более восьми месяцев. Это его второй переход через Атлантику на восток за этот период. Активная эксплуатация корабля вызвала беспокойство в военных кругах, ведь ранее планировалось его возвращение на базу для ремонта после операций у берегов Венесуэлы. Однако в Вашингтоне решили продолжить развертывание из-за дефицита доступных сил.

Сейчас ВМС США формально имеют 10 авианосцев, однако часть из них находится в ремонте или на обслуживании. В частности, USS Nimitz завершил свой последний поход и готовится к списанию. Фактически Пентагон может поддерживать в развернутом состоянии около пяти авианосцев и четыре ударные группы одновременно.

Дополнительным признаком возможного обострения аналитики называют концентрацию самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS в регионе, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным операциям.

Напряженность вокруг Ирана

На этой неделе Иран и США провели переговоры, в ходе которых обсудили ядерную программу Тегерана. По данным Reuters, не было никаких признаков того, что соглашение в длительном споре по ядерной программе Ирана будет заключено в ближайшее время.

Агентство отмечает, что Вашингтон готовится к "недельным" операциям против Ирана, в отличие от предыдущих, более ограниченных по времени кампаний. Издание отмечает, что в случае длительной кампании удары могут быть направлены не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и объектам безопасности Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: