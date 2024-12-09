Повстанцы свергли режим Башара Асада, который был президентом Сирии с 2000 года.

Цены на нефть выросли более чем на 1%, поскольку падение режима Асада привело к еще большей неопределенности судьбы Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 94 цента, или 1,32%, до 72,06 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) продемонстрировали рост на 1 доллар, или 1,49%, до 68,20 доллара за баррель.

"Развитие событий в Сирии добавило новый уровень политической неопределенности на Ближнем Востоке, оказывая определенную поддержку рынку", - говорит Томомичи Акута, старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

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Напомним, недавно командование сирийской армии сообщило офицерам, что режим Асада пал. Его правление длилось более 20 лет. Позже стало известно, что диктатор переправился в РФ.

На формирование нефтяных цен также повлияли оптимистичные данные из Китая, где стимулирующие меры положительно сказывались на экономической активности.

Опрос частного сектора показал, что в ноябре промышленная деятельность в КНР продемонстрировала самый быстрый рост за последние месяцы.

Дополнительным фактором, который повлиял на нефтяные цены, стало то, что руководство КНР решило придерживаться "умеренно свободной" стратегии по денежно-кредитной политике.

Рынок нефти - последние новости

В ноябре стало известно, что Китай начал закупать африканскую нефть вместо российской. Это касалось относительно небольших частных нефтепереработчиков, которые ранее отдавали предпочтение российскому и иранскому сырью.

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