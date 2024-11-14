Ранее небольшие переработчики из КНР предпочитали нефть из России и Ирана.

Частный китайский нефтепереработчик приобрел партию западноафриканской нефти, что, по словам экспертов, является нетипичным событием. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается, китайская Landbridge Petrochemical Co. закупила 2 млн баррелей, включая сорт Mostarda, для поставок в январе. Ранее такие покупатели отдавали предпочтение российской нефти марки ESPO, а также иранскому сырью. Среди причин этого - более короткие маршруты доставки и небольшая цена.

Закупка КНР африканской нефти происходит на фоне неопределенности относительно политики администрации Трампа к выполнению санкций США против иранского сырья. Специалисты предполагают, что при президентстве Дональда Трампа Тегеран может столкнуться с более строгими ограничениями.

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Что касается РФ, то пока ситуация для нее не является критической. Впрочем, дальнейший отказ КНР от российской нефти может стать настоящей катастрофой для Москвы, бюджет которой во многом зависит от нефтяных доходов.

Рынок нефти - последние новости

Напомним, победа Трампа на недавних выборах привела к обвалу нефтяных цен.

Среди причин этого называли намерения экс-президента активно развивать нефтяную промышленность Америки. Кроме этого, Трамп пообещал давить на экономику КНР, что может привести к ослаблению спроса на нефть.

Также сообщалось, что нефтегазовая отрасль РФ рискует оказаться под угрозойпосле инаугурации Трампа, ведь новая администрация может заставить Европу более активно искать замену российскому ископаемому топливу.

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